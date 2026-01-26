انطلاق أعمال الاجتماع الـ66 للجنة المعنية بقضايا أسلحة الدمار الشامل

تستضيف جامعة الدول العربية، (قطاع الشؤون السياسية الدولية) – إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح، الاجتماع السادس والستين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

يعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وألقى الكلمة الافتتاحية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، مؤكدا الأهمية البالغة التي تحظى بها لجنة كبار المسؤولين، باعتبارها الجهة الفنية العربية الوحيدة في إطار جامعة الدول العربية المعنية بموضوعات أسلحة الدمار الشامل، وعلى رأسها الأسلحة النووية.

وأوضح السفير منزلاوي، أن اللجنة تضطلع بدور محوري منذ إنشائها في أوائل تسعينيات القرن الماضي، لا سيما في متابعة والتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية، والعمل على بلورة مواقف عربية موحدة في مختلف المحافل الدولية المعنية بقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار.

وأشار إلى أن الاجتماع يناقش عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للدول العربية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، من بينها تنسيق المواقف العربية استعداداً للمشاركة في كل من الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.