صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
أخبار العالم

انطلاق أعمال الاجتماع الـ66 للجنة المعنية بقضايا أسلحة الدمار الشامل

اللجنة المعنية بقضايا الأسلحة النووية
اللجنة المعنية بقضايا الأسلحة النووية

تستضيف جامعة الدول العربية، (قطاع الشؤون السياسية الدولية) – إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح، الاجتماع السادس والستين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

يعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وألقى الكلمة الافتتاحية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، مؤكدا الأهمية البالغة التي تحظى بها لجنة كبار المسؤولين، باعتبارها الجهة الفنية العربية الوحيدة في إطار جامعة الدول العربية المعنية بموضوعات أسلحة الدمار الشامل، وعلى رأسها الأسلحة النووية.

وأوضح السفير منزلاوي، أن اللجنة تضطلع بدور محوري منذ إنشائها في أوائل تسعينيات القرن الماضي، لا سيما في متابعة والتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية، والعمل على بلورة مواقف عربية موحدة في مختلف المحافل الدولية المعنية بقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار.

وأشار إلى أن الاجتماع يناقش عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للدول العربية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، من بينها تنسيق المواقف العربية استعداداً للمشاركة في كل من الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جامعة الدول العربية إدارة الحد من التسلح الأسلحة النووية أسلحة الدمار الشامل الأمانة العامة للجامعة العربية الإمارات العربية المتحدة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

