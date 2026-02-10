انطلاق البطولة الإفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو بمشاركة 12 دولة

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، منافسات البطولة الإفريقية السابعة للشباب والناشئين للووشو كونغ فو، والتي تحتضنها مصر في الصالة الدولية بنادي المقاولون العرب بالقاهرة خلال الفترة من 10 حتى 13 فبراير الجاري.

ويشارك في البطولة 12 دولة إفريقية، بواقع 100 لاعب ولاعبة.

وجاءت قائمة الدول المشاركة في البطولة كل من، تونس، المغرب، كوت ديفوار، بنين، السنغال، جيبوتي، أوغندا، ليبيا، السودان، كينيا، إثيوبيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

وشهد حفل الافتتاح اليوم الثلاثاء، حضور سفراء الدول الإفريقية والوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية في جمهورية مصر العربية واللواء حازم حسني، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للرماية والعميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، بالإضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة في المنافسات.

وتضمن حفل الافتتاح عروضا لفنون شعبية تعكس التراث المصري، نالت استحسان جميع الحضور.

وقدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، التهنئة للوفود المشاركة، متمنيًا لهم التوفيق في المنافسات، مؤكدًا أن استضافة مصر للبطولة تأتي في إطار دعم انتشار اللعبة داخل القارة الإفريقية وتعزيز فرص الاحتكاك بين اللاعبين في المراحل السنية المختلفة.

وأضاف شريف مصطفى أن البطولة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الواعدة في رياضة الووشو كونغ فو، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير مستوى اللاعبين فنيا وتنظيميا بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة في البطولات القارية والعالمية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي أن التعاون مع الاتحادين الإفريقي والدولي يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة في إفريقيا، وتنظيم المزيد من الفعاليات التي تدعم انتشار اللعبة وترفع من مستوى الأداء الفني للاعبين والحكام والمدربين.

واختتم شريف مصطفى تصريحاته مؤكدا أن البطولة الإفريقية للشباب والناشئين تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز رئيسي لتنظيم واستضافة البطولات القارية، معربا عن ثقته في خروج الحدث بصورة تنظيمية مميزة تعكس إمكانات الدولة المصرية وقدرتها على إنجاح كبرى الفعاليات الرياضية.