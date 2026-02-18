وزير الرياضة يهنئ شريف مصطفى بفوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو للدورة 2026–2030

هنا وزير الشباب والرياضة ، جوهر نبيل الكابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو للدورة الانتخابية 2026–2030، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية التي عُقدت في القاهرة خلال شهر فبراير الجاري.

ويُعد هذا الفوز تأكيدًا جديدًا على الثقة الكبيرة التي يحظى بها مصطفى داخل الأسرة الرياضية الأفريقية، حيث احتفظ برئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز يعكس ما تحقق من نجاحات ملموسة على مستوى تطوير اللعبة ونشرها داخل القارة السمراء.

وقد شهدت الجمعية العمومية مشاركة 19 دولة من أصل 23 دولة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، في أجواء تنظيمية متميزة عكست مكانة مصر الرائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية القارية والدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الفوز يمثل إنجازًا إداريًا ورياضيًا جديدًا يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية في المحافل القارية، ويعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكوادر المصرية في قيادة المؤسسات الرياضية الكبرى، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التطوير والارتقاء برياضة الووشو كونغ فو في أفريقيا خلال الدورة الجديدة.