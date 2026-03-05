الخطيب بمران الأهلي واجتماع مع وليد صلاح الدين.. ماذا دار في التتش؟

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول، امس الأربعاء، قبل مواجهة المقاولون العرب، بالدوري الممتاز.

الاهلي

تابع الخطيب جزءاً كبيراً من المران بصمت تام، ولم يتحدث مع اللاعبين أو الجهاز الفني، مكتفياً بالمشاهدة من على الخطوط واكتفى بجلسة مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، تناولا خلالها الحديث عن أوضاع الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري الممتاز

يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز التي يسعي من خلالها لاستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع زد إف سي في الجولة التاسعة عشر بهدف لكل فريق.

تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة العشرين من الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30.

بإستاد الجبل الأخضر ويتم نقل المباراة عبر قنوات أون سبورت فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.