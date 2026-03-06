قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة
مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية
طقس الجمعة.. استقرار جوي و"ضباب" يحجب الرؤية صباحاً على هذه المناطق
49.99 جنيه .. أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-3-2026
قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟
انفجارات تهز تل أبيب واندلاع حرائق قرب مطار بن جوريون
موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 رمضان.. وقت السحور والإفطار
إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة
محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس
تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رجب خلف الله مرسي يشيد بالدور الدبلوماسي المصري في إدارة التوترات الإقليمية

حزب حماة الوطن
عبد الرحمن سرحان

أشاد رجب خلف الله مرسي، أمين التنظيم المساعد بحزب حماة الوطن بمركز مطاي بمحافظة المنيا، بالتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية في التعامل مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن مصر تتحرك وفق رؤية سياسية واضحة تهدف إلى حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال مرسي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية تتابع باهتمام بالغ أوضاع المواطنين المصريين في الخارج، من خلال التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية، لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تنجم عن التصعيد أو التوترات التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وأكد أن القيادة السياسية تولي ملف المصريين في الخارج اهتمامًا كبيرًا، باعتباره جزءًا أصيلًا من مسؤوليات الدولة تجاه أبنائها، مشددًا على أن مؤسسات الدولة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم عند الحاجة.

وأضاف مرسي أن مصر استطاعت، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحافظ على استقرارها الداخلي رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية وتوترات جيوسياسية متزايدة، موضحًا أن السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال، وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار كخيار أساسي لتسوية النزاعات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ دعائم الاستقرار وتعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية، بما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة وحماية مقدرات الشعب المصري، إلى جانب الاستمرار في مسيرة التنمية والبناء.

كما ثمن أمين التنظيم المساعد بحزب حماة الوطن بمركز مطاي، الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية المصرية في متابعة تداعيات التصعيد الإقليمي، وتكثيف اتصالاتها مع الدول الصديقة والشريكة، بما يعكس حرص مصر على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتأكيد مكانتها كدولة محورية تسعى دائمًا إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد مرسي أن الثقة الدولية في الدولة المصرية ومؤسساتها تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، وقدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات بكفاءة ومسؤولية.

