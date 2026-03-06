رجب خلف الله مرسي يشيد بالدور الدبلوماسي المصري في إدارة التوترات الإقليمية

أشاد رجب خلف الله مرسي، أمين التنظيم المساعد بحزب حماة الوطن بمركز مطاي بمحافظة المنيا، بالتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية في التعامل مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن مصر تتحرك وفق رؤية سياسية واضحة تهدف إلى حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال مرسي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية تتابع باهتمام بالغ أوضاع المواطنين المصريين في الخارج، من خلال التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية، لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تنجم عن التصعيد أو التوترات التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وأكد أن القيادة السياسية تولي ملف المصريين في الخارج اهتمامًا كبيرًا، باعتباره جزءًا أصيلًا من مسؤوليات الدولة تجاه أبنائها، مشددًا على أن مؤسسات الدولة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم عند الحاجة.

وأضاف مرسي أن مصر استطاعت، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحافظ على استقرارها الداخلي رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية وتوترات جيوسياسية متزايدة، موضحًا أن السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال، وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار كخيار أساسي لتسوية النزاعات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ دعائم الاستقرار وتعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية، بما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة وحماية مقدرات الشعب المصري، إلى جانب الاستمرار في مسيرة التنمية والبناء.

كما ثمن أمين التنظيم المساعد بحزب حماة الوطن بمركز مطاي، الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية المصرية في متابعة تداعيات التصعيد الإقليمي، وتكثيف اتصالاتها مع الدول الصديقة والشريكة، بما يعكس حرص مصر على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتأكيد مكانتها كدولة محورية تسعى دائمًا إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد مرسي أن الثقة الدولية في الدولة المصرية ومؤسساتها تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، وقدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات بكفاءة ومسؤولية.