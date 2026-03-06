قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش أعذار.. تعليق صادم من توروب بعد فوز الأهلي أمام المقاولون

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

علق الدانماركي ييس تورب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على فوز المارد الأحمر أمام نظيره المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة 21 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال توروب في تصريحات صحفية: لن أقدم أي أعذار لا بسبب أرضية الملعب السيئة ولا بسبب الكرات التي يعود عمرها إلى 10 سنوات. 

تابع مدرب الأهلي: الأهم أننا فزنا… لكن كان بإمكاننا أن نقدم أداءً أفضل بكثير.

وأكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-2026، حيث نجح الأهلي في تحقيق انتصار مهم يعزز من موقفه في جدول الترتيب.

وقال توروب في تصريحاته عقب المباراة إن الفريق نجح في تسجيل ثلاثة أهداف أمام المقاولون العرب، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا للفريق في ظل سعي الجهاز الفني لتطوير الأداء الهجومي.

وأوضح المدير الفني أن الأهلي يسعى دائمًا إلى تطبيق أسلوب اللعب الخاص به داخل الملعب، مؤكدًا أن الفريق يعمل باستمرار على تقديم أفضل مستوى ممكن خلال المباريات.

وأضاف أن الجهاز الفني لا يبحث عن أعذار في أي ظروف تحيط بالمباريات، سواء كانت متعلقة بأرضية الملعب أو أي عوامل أخرى، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز.

وأشار توروب إلى أن الفريق يمتلك ثلاثة مهاجمين مميزين، وأن الجهاز الفني يقوم بالمفاضلة بينهم لاختيار الأنسب للمشاركة في كل مباراة وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية والخططية.

وأكد أن المنافسة بين اللاعبين تصب في مصلحة الفريق، حيث يسعى كل لاعب لتقديم أفضل ما لديه من أجل الحصول على فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي.

وتحدث المدير الفني للأهلي عن التغييرات التي أجراها خلال اللقاء، مؤكدًا أنها أدت الدور المطلوب وساهمت في الحفاظ على تفوق الفريق خلال مجريات المباراة.

كما شدد توروب على أنه يعتمد على سياسة التدوير بين اللاعبين من مباراة لأخرى، بهدف الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي لاعب داخل الفريق يجب أن يبذل أقصى ما لديه في التدريبات والمباريات، حتى يحصل على فرصته ويثبت جدارته بتمثيل الأهلي في التشكيل الأساسي.

الأهلي توروب ييس توروب الدوري المقاولون العرب

