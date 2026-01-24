هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ74: “سيدنا النبي قال برفق وأنا كنت مترافق فى كل حاجة عايز أصلح قبل ما أهد، وللإصلاح مدي زمني طويل ”.

وأضاف: “هناك برنامج أمين ما أمكن.. متطور ما أمكن.. وبه جدارة ما أمكن.. وهدف نبيل أننا نطور مؤسساتنا ونعمل بها إصلاح عميق مع رفق ولين وطولة بال مع المؤسسة القائمة”.

وتابع: “أطلب من كل مؤسسات الدولة أن يكون لديها نقد ذاتي أمين، وكل مؤسسة عارفة كويس أوي اللي جواها مش محتاجة حد يقولها”.

وأوضح: "احنا هنموت وهنقابل ربنا وكل واحد فيكم مسئول على اللي هو كان ماسكه.. كلنا مسئولين، أنا مليش ذنب أنا حاولت وبحاول.. فى مؤسساتنا من التعليم والصحة والجيش والصحة".

وتابع مازحا: "مفيش بيني وبين وزارة الخارجية حاجة.. يعني مش حاقد عليك يا وزير الخارجية.. مش حاقد على القضاء ولا الأزهر.. مش حاقد الشرطة ".