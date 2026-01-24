دفاع النواب : الرئيس السيسي أعاد بناء الداخلية لتظل صمام الأمان وسياج الوطن ضد الإرهاب

اشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة، ال74 والتي عبرت عن تقدير الدولة العميق لتضحيات رجال الشرطة، ورسالة واضحة تؤكد مكانة وزارة الداخلية ودورها المحوري في حماية الوطن واستقراره وصمام امان لمصرنا الغاليه .



وبين وكيل دفاع النواب في تصريحات المحررين البرلمانين اليوم ،بان الرئيس السيسي اعاد بناء الشرطة الوطنية على أسس عصرية ومنضبطة، لتكون جهازًا قويًا قادرًا على مواجهة التحديات، ومواكبًا لمتطلبات الأمن الحديث، في إطار من احترام القانون وحماية حقوق المواطنين ، وتجلي ذلك فيما نشاهدة اليوم من كفاءة عاليه في التدريب ، ودعم التسليح والمركبات وادخال احدث التكنولوجيا الحديثه في كشف الجريمه وحماية المجتمع ، وياتي فوق ذلك جسور الثقة والتلاحم الكبير بين المواطن وشرطته باشراكه في كشف الجرائم من خلال تلقي رسائل وشكاوي المواطنين عبر الوسائل الحديثه ، مما عزز من الترابط بين المصريين وشرطتهم.

وثمن وكيل دفاع النواب الدعم الكبير والمستمر الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء، تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية دفاعًا عن أمن مصر وسلامة شعبها، في تأكيد صادق على أن دماء الشهداء لن تُنسى، وأن الدولة تقف دائمًا خلف أبنائها الأوفياء.

واشاد وكيل دفاع النواب بالدور الكبير والطفرة الكبيرة التي تحققت بفضل خطط وزير الداخليه الكفء اللواء محمود توفيق الذي اقر واعتمد استراتيجيه امنية استطاعت من خلالها الشرطة المصرية في بسط الأمن والاستقرار، لتظل صمام الأمان وسياج الوطن الحصين في مواجهة الإرهاب والجريمة، وركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري .