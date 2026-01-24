قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غضب برلماني لمنع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق.. ونائبات: تمييز مرفوض
برلماني: رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة ترسخ الانتماء الوطني وتكرم تضحيات الشهداء
مرموش يفتتح أهداف مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج
قصة وفاة شيماء وطفلها فهد بعد انفجار بطارية إسكوتر في الإسماعيلية.. أصل الحكاية
الحراس تقيأوا دماً.. ترامب يكشف عن السلاح السري في عملية اعتقال رئيس فنزويلا
معلومات الوزراء يعقد الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي
قبل مواجهة الكونفيدرالية .. المصري يفتح خط المفاوضات مع نجم الزمالك
الصحة: انخفاض معدلات وفيات أورام الكبد في مصر بنسبة 53٪
تحذيرات رئاسية من مخاطر السوشيال ميديا.. استشاري نفسي يطرح بدائل لحماية الأطفال
ابن عبد العزيز مخيون يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده.. خاص
موعد بداية الترم الثاني 2026.. وإجازة نصف العام المدارس والجامعات في مصر
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في عيد الشرطة رسالة تقدير لتضحيات الشهداء ودور الأمن في حماية الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 حملت دلالات وطنية عميقة، تعكس طبيعة الدولة المصرية الحديثة التي تقوم على مؤسسات وطنية راسخة تعمل وفق القانون وتحمي الشعب دون تمييز، وتقوم على الانتماء الكامل للوطن، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل تؤكد ثبات الدولة المصرية على مبادئها في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات.


وأوضح أبو النصر ، في بيان له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن رجال الشرطة هم "أبناء وبنات مصر" وليسوا ميليشيات أو جماعات خارج إطار الدولة، يمثل ردًا حاسمًا على أي محاولات تشويه، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الأمن، مشددًا على أن الشرطة المصرية كانت وستظل مؤسسة وطنية خالصة، هدفها حماية الدولة والشعب وليس حماية أشخاص أو أنظمة.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن احتفال الرئيس بعيد الشرطة، وحرصه على التقاط صورة تذكارية مع قيادات وزارة الداخلية، يعكس حالة من الوحدة والتكامل بين القيادة السياسية وأجهزة الدولة، ويؤكد تقدير الدولة لتضحيات رجال الشرطة الذين يقفون جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية.


وأضاف أبو النصر، أن استدعاء الرئيس لذكرى ملحمة 25 يناير 1952 بالإسماعيلية يرسخ قيمة التاريخ الوطني والتضحيات الممتدة لرجال الشرطة، ويؤكد أن دماء الشهداء لم تذهب هدرًا، بل كانت أساسًا لبناء دولة قوية قادرة على حماية مقدراتها.


وأكد النائب أن كلمات الرئيس حول الشهداء، وأنهم "أحياء عند ربهم يرزقون"، تعكس تقديرًا إنسانيًا عميقًا لأسر الشهداء، ورسالة واضحة للشباب بأن الشهادة ليست حادثًا عابرًا، بل شرف وتاريخ ومسؤولية وطنية يجب الحفاظ على معناها في الوعي العام.


وشدد أبو النصر ، على أهمية حديث الرئيس عن تطوير أكاديمية الشرطة وضخ دماء جديدة من أبناء الشعب المصري، بما يعكس حرص الدولة على بناء كوادر أمنية مدربة وفق أحدث المعايير، قادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.


واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن عيد الشرطة مناسبة وطنية خالصة لتجديد العهد بين الشعب ورجال الأمن، وتأكيد أن حماية الدولة المصرية مسؤولية مشتركة، وأن تضحيات رجال الشرطة ستظل محل فخر واعتزاز لكل المصريين.

البرلمان السيسي الرئيس السيسي نواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير

رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

مناسبة وطنية خالدة .. وزير التعليم يهنئ الرئيس بالذكرى 74 لعيد الشرطة

البابا تواضروس

الكنيسة القبطية تهنئ رجال الشرطة وتثمن دورهم في حفظ أمن وأمان مصر والمصريين

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي: التعليم فى مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة

بالصور

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

المزيد