برلماني: كلمة الرئيس في عيد الشرطة رسالة تقدير لتضحيات الشهداء ودور الأمن في حماية الوطن

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 حملت دلالات وطنية عميقة، تعكس طبيعة الدولة المصرية الحديثة التي تقوم على مؤسسات وطنية راسخة تعمل وفق القانون وتحمي الشعب دون تمييز، وتقوم على الانتماء الكامل للوطن، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل تؤكد ثبات الدولة المصرية على مبادئها في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات.



وأوضح أبو النصر ، في بيان له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن رجال الشرطة هم "أبناء وبنات مصر" وليسوا ميليشيات أو جماعات خارج إطار الدولة، يمثل ردًا حاسمًا على أي محاولات تشويه، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الأمن، مشددًا على أن الشرطة المصرية كانت وستظل مؤسسة وطنية خالصة، هدفها حماية الدولة والشعب وليس حماية أشخاص أو أنظمة.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن احتفال الرئيس بعيد الشرطة، وحرصه على التقاط صورة تذكارية مع قيادات وزارة الداخلية، يعكس حالة من الوحدة والتكامل بين القيادة السياسية وأجهزة الدولة، ويؤكد تقدير الدولة لتضحيات رجال الشرطة الذين يقفون جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية.



وأضاف أبو النصر، أن استدعاء الرئيس لذكرى ملحمة 25 يناير 1952 بالإسماعيلية يرسخ قيمة التاريخ الوطني والتضحيات الممتدة لرجال الشرطة، ويؤكد أن دماء الشهداء لم تذهب هدرًا، بل كانت أساسًا لبناء دولة قوية قادرة على حماية مقدراتها.



وأكد النائب أن كلمات الرئيس حول الشهداء، وأنهم "أحياء عند ربهم يرزقون"، تعكس تقديرًا إنسانيًا عميقًا لأسر الشهداء، ورسالة واضحة للشباب بأن الشهادة ليست حادثًا عابرًا، بل شرف وتاريخ ومسؤولية وطنية يجب الحفاظ على معناها في الوعي العام.



وشدد أبو النصر ، على أهمية حديث الرئيس عن تطوير أكاديمية الشرطة وضخ دماء جديدة من أبناء الشعب المصري، بما يعكس حرص الدولة على بناء كوادر أمنية مدربة وفق أحدث المعايير، قادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.



واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن عيد الشرطة مناسبة وطنية خالصة لتجديد العهد بين الشعب ورجال الأمن، وتأكيد أن حماية الدولة المصرية مسؤولية مشتركة، وأن تضحيات رجال الشرطة ستظل محل فخر واعتزاز لكل المصريين.