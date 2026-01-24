قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة ترسخ الانتماء الوطني وتكرم تضحيات الشهداء

حازم الجندي
حازم الجندي
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 74، حملت رسائل قوية وواضحة حول طبيعة الدور الأمني الذي تقوم به وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الرئيس حرص على التأكيد بأن رجال ونساء الشرطة هم جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري، وليسوا مجرد قوة منفصلة أو كيانات بعيدة عن المواطنين.

وأضاف الجندي، في بيان له، أن الرسائل التي بعث بها الرئيس تركزت على مفهوم الانتماء الوطني والاحترافية في العمل الأمني، مؤكدًا أن كل جهد يبذله رجال الشرطة يهدف إلى حماية الدولة والمواطن، وليس حماية شخص أو جهة بعينها، وأن المؤسسة الأمنية تقوم بدورها على أساس المسؤولية تجاه الشعب والأمن العام، وليس النفوذ أو السلطة الشخصية.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس أكدت على مكانة الشهداء وتضحياتهم، خاصةً ما يتعلق بالشهيد رامي هلال، حيث اقترح الرئيس فتح باب المعايشة لأبنائه الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية، ما يعكس حرص الدولة على ربط الشباب بمؤسسات الدولة وفهم حجم التضحيات التي قدمها آباؤهم من أجل حماية الوطن.

واعتبر النائب أن هذه المبادرة تعكس تقدير القيادة السياسية لجهود الشهداء وأسرهم، وتؤسس لقيم الولاء والانتماء لدى الجيل الجديد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس حملت أيضًا رسالة طمأنة للمجتمع بأن القوات الأمنية تعمل في إطار مؤسسات الدولة وحماية الوطن، وليس لأي أجندة شخصية، كما أنها أكدت على وحدة الشعب والمؤسسات في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأن الاستقرار والأمن جزء من رؤية الدولة للنمو والتنمية.

ولفت النائب حازم الجندي، أن رؤية الرئيس في تعزيز الشفافية بين المؤسسات الأمنية والشعب، وتقدير الدولة لأسر الشهداء، مشددًا على أن عيد الشرطة هذا العام أرسى نموذجًا يُحتذى به في الربط بين التضحية والوفاء المؤسسي، وبين الولاء الوطني والمسؤولية الأمنية.

