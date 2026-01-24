قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
برلمان

الحمامصي: رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة تحصّن الدولة وتؤكد وحدة الصف

النائب أحمد الحمامصي
النائب أحمد الحمامصي
حسن رضوان

أكد أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 حملت رسائل وطنية شديدة الوضوح، تعكس ملامح الدولة المصرية الحديثة القائمة على مؤسسات قوية تحمي الوطن وتصون أمن المواطنين في إطار سيادة القانون واحترام الدستور.

وأوضح الحمامصي في بيان اليوم أن تأكيد الرئيس على أن رجال الشرطة هم «أبناء وبنات هذا الوطن» يمثل رسالة حاسمة في مواجهة محاولات التشكيك أو التشويه، ويعكس الدور الوطني الأصيل لجهاز الشرطة، بما يسهم في تعزيز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات وزارة الداخلية، ويؤكد أن الشرطة تعمل في الأساس لخدمة الوطن والحفاظ على استقراره.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى حرص الرئيس على الاحتفال بعيد الشرطة، والتأكيد المتكرر على وحدة الصف بين القيادة السياسية وأجهزة الدولة، يعكس حالة من التماسك الوطني في ظل التحديات الإقليمية والداخلية، ويجسد تقدير الدولة لتضحيات رجال الشرطة الذين يقفون جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر.

وأضاف الحمامصي أن استدعاء الرئيس لذكرى ملحمة 25 يناير 1952 بالإسماعيلية يحمل دلالة وطنية عميقة، ويؤكد أن تضحيات رجال الشرطة عبر التاريخ كانت ركيزة أساسية في بناء دولة قادرة على حماية مقدراتها ومواجهة التحديات.

وتابع أن حديث الرئيس عن الشهداء، وتأكيده أنهم «أحياء عند ربهم يرزقون»، يحمل بعدًا إنسانيًا ورسالة تقدير لأسر الشهداء، كما يسهم في ترسيخ وعي الشباب بقيمة التضحية والفداء باعتبارهما شرفًا ومسؤولية وطنية خالدة.

واختتم الحمامصي تصريحاته بالتأكيد على أن إشارات الرئيس إلى تطوير أكاديمية الشرطة وضخ دماء جديدة من أبناء الشعب المصري تعكس حرص الدولة على إعداد كوادر أمنية مؤهلة ومدربة وفق أحدث المعايير، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة مع الالتزام الكامل بالقانون واحترام حقوق المواطنين، مشددًا على أن عيد الشرطة يظل مناسبة وطنية لتجديد العهد بين الشعب ومؤسسات الأمن، وترسيخ مفهوم أن حماية الدولة مسؤولية مشتركة بين الجميع.

