برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في عيد الشرطة رسالة وطنية تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب إيهاب إمام، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 حملت رسائل وطنية بالغة الأهمية، تعكس رؤية الدولة المصرية القائمة على بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على حماية الوطن وصون أمن المواطنين، في إطار من سيادة القانون واحترام الدستور.

وأوضح النائب إيهاب إمام أن تأكيد الرئيس على أن رجال الشرطة هم «أبناء وبنات هذا الوطن» يجسد الدور الوطني الحقيقي لجهاز الشرطة، ويمثل ردًا واضحًا على أية محاولات للتشكيك أو التشويه، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات وزارة الداخلية، وتبرز الدور الحيوي الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار.

وقدم النائب إيهاب إمام التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم، مؤكدًا أنهم أبطال مصر الذين يضحون بأرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن أمنه واستقراره، وأن تضحياتهم ستظل محل تقدير واحترام من جميع أبناء الشعب المصري.

وأضاف أن حرص الرئيس على المشاركة في الاحتفال بعيد الشرطة، والتأكيد على وحدة الصف بين القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، يعكس حالة من التماسك الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، ويبرز حجم التقدير الذي توليه الدولة لتضحيات رجال الشرطة الذين يقفون جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة لحماية الوطن.

وأشار النائب إلى أن استدعاء الرئيس لذكرى ملحمة 25 يناير 1952 بمدينة الإسماعيلية يرسخ قيم التاريخ الوطني، ويؤكد أن تضحيات رجال الشرطة عبر العقود كانت حجر الأساس في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة مختلف التحديات وحماية مقدراتها.

وأكد إمام أن حديث الرئيس عن الشهداء، وتأكيده أنهم «أحياء عند ربهم يرزقون»، يحمل رسالة إنسانية عميقة لأسر الشهداء، ويعزز وعي الشباب بقيمة التضحية من أجل الوطن، باعتبارها شرفًا ومسؤولية وطنية خالدة.

وشدد النائب إيهاب إمام على أهمية استمرار تطوير أكاديمية الشرطة، وضخ كوادر جديدة من أبناء الشعب المصري، بما يعكس حرص الدولة على إعداد ضباط مؤهلين وفق أحدث المعايير، قادرين على التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة، مع الالتزام بالقانون واحترام حقوق المواطنين.

واختتم النائب إيهاب إمام بيانه بالتأكيد على أن عيد الشرطة يمثل مناسبة وطنية لتجديد العهد بين الشعب ومؤسسات الأمن، وترسيخ مبدأ أن حماية الدولة مسؤولية مشتركة، وأن تضحيات رجال الشرطة ستظل دائمًا محل فخر واعتزاز لكل المصريين داخل الوطن وخارجه.

