رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة: 50 مليار جنيه لدعم الأسمدة

قال الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن رغم التحديات إلا أننا حققنا طفرة في التصدير، حيث قفزنا من 5.6 مليون طن عام 2021 الى اكثر من 9.5 مليون طن.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والرى لمناقشة محور التصدير والتصنيع الزراعى، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.



وأضاف،"موضوع الاكتفاء الذاتي يرتبط بالنمط السلوكي أو الاستهلاكي لدى الأفراد، حيث يصل معدل استهلاك الفرد في مصر من القمح 170 و180 وبيوصل لـ 200 كيلو، في حين إن المعدل العالمي كمتوسط لايتعدى 70 أو 80 كيلو."



وأشار إلي أهمية تحميل الدعم على المنتج وليس على مستلزمات الإنتاج، لأن مستلزمات الإنتاج.

وتابع، نتكلم حالياً عن دعم السماد في مصر يصل لـ 50 مليار جنيه على الأقل، ل 50 مليون شكارة سماد سنوياً.

وقال الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، نحاول قدر الإمكان ربط الخيوط ببعضها، من خلال دراسة القطاع الزراعي دراسة وافية؛ إنتاج واستهلاك، وربط الاثنين مع بعضهم، وهنا نجد محور التصدير والتصنيع الزراعي كـمكون هام جداً.

وقال البطران، أن القطاع الزراعي مهم جداً حيث يساهم في الناتج المحلي بـ 15% بقيمة قدرها 105 مليار جنيه.

وأضاف، أكثر من 30% من إجمالي العمالة تعمل في هذا القطاع الهام، وما يقرب من 265% من إجمالي الصادرات تقريباً تتوفر عن طريق هذا القطاع.

وتابع، كما أن 55% من سكان مصر يقطنون في الريف المصري، ولهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لدخولهم في الريف المصري.

وأضاف، منذ عام 2014، القيادة السياسية أولت هذا القطاع أهمية كبيرة جداً؛ من إنشاء مشروعات قومية كتيرة ، واستثمارات ضخمة جداً، تقدر ب 378 مليار جنيه، منها استثمار حكومي بحوالي 38 مليار.

وأضاف، :"هناك نمو مع كل هذه الاستثمارات، للأسف الشديد لا يتعدى الـ 4%، في حين أنه لم يكن يتعدي الـ 2.8%، لكن المشكلة التى تواجهنا هنا هي معدلات النمو الاستهلاكي؛ التى وصلت لتقريباً 7% مما يؤدى إلي تعاظم في هذه الفجوة.

وتابع، نهدف لإغلاق الفجوة، هذا هو الهدف لتحقيق ما يطلق عليه الأمن الغذائي.