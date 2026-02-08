قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
رمضان 2026| جيهان خليل تظهر بـ لوك مختلف في بوستر مسلسل درش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد نوح: المرحلة الحالية تتطلب العمل كفريق واحد بين البرلمان والحكومة

جانب من لقاء المحافظ
جانب من لقاء المحافظ
عبد الرحمن سرحان

التقى النائب المهندس محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، بالمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وذلك خلال لقاء موسّع عقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث آليات تعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والسلطتين التشريعية والرقابية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش الحضور عددًا من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وسبل إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية، بما يحقق الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

وأكد النائب محمد نوح على أهمية استمرار قنوات التواصل والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، مشددًا على أن التنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي والبرلمان يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل احتياجات المواطنين إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتغليب المصلحة العامة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الشرقية، ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، يواصل النائب محمد نوح عقد سلسلة من اللقاءات الدورية مع أهالي الدائرة داخل مقرّه، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم بمختلف القطاعات، والعمل على متابعتها مع الجهات التنفيذية المختصة، مؤكدًا أن باب النائب مفتوح دائمًا أمام الجميع، وأن خدمة المواطن تظل أولوية قصوى في عمله النيابي.

البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

وزير الشؤون النيابية

وزير الشؤون النيابية يؤكد حرص الحكومة على التعاون الكامل مع البرلمان ودعم تطوير القطاع الصحي

محكمة

الدارك ويب.. تأييد الإعدام على قاتل صغير شبرا الخيمة والمشدد لشريكه الحدث

المتهمون

تفاصيل تجديد حبس 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون بالقاهرة

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد