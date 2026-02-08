محمد نوح: المرحلة الحالية تتطلب العمل كفريق واحد بين البرلمان والحكومة

التقى النائب المهندس محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، بالمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وذلك خلال لقاء موسّع عقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث آليات تعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والسلطتين التشريعية والرقابية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش الحضور عددًا من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وسبل إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية، بما يحقق الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

وأكد النائب محمد نوح على أهمية استمرار قنوات التواصل والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، مشددًا على أن التنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي والبرلمان يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل احتياجات المواطنين إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتغليب المصلحة العامة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الشرقية، ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، يواصل النائب محمد نوح عقد سلسلة من اللقاءات الدورية مع أهالي الدائرة داخل مقرّه، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم بمختلف القطاعات، والعمل على متابعتها مع الجهات التنفيذية المختصة، مؤكدًا أن باب النائب مفتوح دائمًا أمام الجميع، وأن خدمة المواطن تظل أولوية قصوى في عمله النيابي.