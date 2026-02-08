محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس النواب

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعا عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا رئيس اللجنة، خصصته لعرض خطة وزارة الصحة والسكان، فيما يخص القطاع الطبي، ومدى اتساقها مع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر (2030) في القطاع الصحي.

وخلال مناقشات اللجنة، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان إلى أن هناك طرقًا مشروعة وواضحة للتعامل مع أي تقصير قد يظهر في بعض الجوانب الصحية، مؤكدًا الاستعداد الكامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأطر القانونية والمؤسسية، بما يحقق الانضباط ويضمن جودة الأداء.

وتابع عبد الغفار أن التشاور والتعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النواب يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النجاح على أرض الواقع، مؤكدا على أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من أي تطوير حقيقي في القطاع الصحي.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم كأول وزير يشارك في اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث بدور الانعقاد الأول يعكس حرص الحكومة على التعاون التام مع البرلمان، ويؤكد أن الحكومة والبرلمان يكملان بعضهما البعض لخدمة المواطن وتحقيق الصالح العام للوطن.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وهذا العدد الكبير من قيادات ومسئولي وزارة الصحة، إنما يعكس احترام وتقدير كبير من الحكومة لدور البرلمان.

كما أشاد وزير الشئون النيابية بأهمية دور لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، واهتمامها بدعم القطاع الصحي وحل المشكلات التي تواجه المواطنين، موجها التهنئة لرئيس وهيئة مكتب وأعضاء اللجنة، وتمنى لهم التوفيق والسداد في عملهم البرلماني.

مشيرا إلى وجود تعاون تام بين البرلمان والحكومة، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على التعاون مع مجلس النواب، حتى لا يصطاد أحد في المياه العكرة من البداية.