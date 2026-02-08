قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تحركات برلمانية ورقابة مشددة بعد تأخر إقلاع طائرات بمطار القاهرة.. واستجابة عاجلة من وزارة الطيران

مصر للطيران
مصر للطيران
حسن رضوان

أثار تأخر إقلاع عدد من رحلات الطيران بمطار القاهرة الدولي حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، في ظل تساؤلات نيابية حول كفاءة منظومة التشغيل وإدارة الأزمات داخل المطارات، وانعكاسات ذلك على حقوق الركاب وقطاع السياحة.

 وفي تحرك سريع، استجابت وزارة الطيران المدني للتحفظات البرلمانية، مؤكدة التعامل الفوري مع سبب التأخير وتفعيل خطة الطوارئ لضمان استمرار الرحلات والحفاظ على أعلى معايير السلامة

 سبب الأزمة يرجع إلى تسرب بالخط الفرعي المغذي لمباني الركاب

وفي هذا السياق، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن اللجنة تابعت تطورات الأزمة منذ لحظاتها الأولى، مشددة على أن سلامة الركاب وكفاءة التشغيل تأتيان على رأس أولوياتها، وأن ما جرى يخضع للمتابعة البرلمانية الدقيقة لضمان عدم تكراره.

وأوضحت النائبة، عبر منشور على صفحتها بموقع «فيس بوك»، أن سبب الأزمة يرجع إلى تسرب بالخط الفرعي المغذي لمباني الركاب (2) و(3)، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة فور اكتشاف العطل، مع متابعة مستمرة لكافة المستجدات لضمان أعلى معايير السلامة داخل المطار.

وأكدت رئيسة لجنة السياحة والطيران أن اللجنة ستواصل متابعة الأداء والتحديثات في جميع المطارات المصرية، بهدف تحسين معدلات التشغيل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، والحفاظ على سمعة المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.

في المقابل، تقدّم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى وزير الطيران المدني، محذرًا من تكرار تأخر مواعيد إقلاع عدد من رحلات شركة مصر للطيران، وما لذلك من آثار سلبية مباشرة على قطاع السياحة والاقتصاد الوطني.

وأشار الخولي إلى أن عددًا من رحلات الناقل الوطني تشهد تأخيرات متكررة سواء من مطار القاهرة أو في رحلات العودة من الخارج، دون مبررات واضحة تتعلق بالطقس أو الظروف الجوية، ودون اعتذارات رسمية أو توضيحات شفافة للمسافرين، بما يمثل إخلالًا بحقوق الركاب ويؤثر على ثقة المواطنين والسائحين في شركة الطيران الوطنية.

واستشهد وكيل اللجنة التشريعية بواقعة تأخر رحلة قادمة من المدينة المنورة إلى القاهرة، كان مقررًا إقلاعها في الثامنة والنصف مساءً وتأخرت حتى الواحدة بعد منتصف الليل، دون إخطار مسبق للركاب أو اعتذار رسمي، مؤكدًا أن هذه الواقعة ليست استثناءً، بل تأتي ضمن أزمة ممتدة.

وأضاف الخولي أن بيانات رسمية صادرة عن شركة مصر للطيران في تواريخ سابقة، منها 19 يوليو 2024 و6 نوفمبر و19 ديسمبر 2025، تشير إلى استمرار المشكلة وغياب حلول جذرية حتى الآن، وهو ما يستوجب تدخلًا عاجلًا لإعادة تقييم منظومة التشغيل.

وشدد على أن استمرار هذه الأوضاع ينعكس سلبًا على حركة السفر من وإلى مصر، ويؤثر على السياحة الوافدة، ويضعف القدرة التنافسية لمصر للطيران مقارنة بالشركات العربية والأجنبية، مطالبًا بكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه التأخيرات، سواء كانت فنية أو تمويلية أو مرتبطة بتحديث الأسطول أو إدارة التشغيل، مع إعداد خطة عاجلة لإصلاح الشركة ووقف نزيف الخسائر.

وفي تطور متصل، أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في استجابة سريعة لطلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تسرب أحد خطوط تموين الطائرات بالوقود بمطار القاهرة الجوي، حيث أكد الوزير صحة ما ورد في الطلب، مشيرًا إلى التدخل الفوري لوزارتي الطيران والبترول لمعالجة التسرب وتفعيل خطة الطوارئ لضمان استمرار الرحلات دون إلغاء.

كما أصدرت شركتا مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي بيانين منفصلين أكدتَا فيهما أن حركة التشغيل لم تتوقف، وإنما تأثرت جزئيًا بصورة استثنائية، مع تقديم اعتذار رسمي للمسافرين عن أي تأخيرات طرأت خلال الأيام الماضية، نتيجة العطل الفني الطارئ، مؤكدتين تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة تمهيدًا لعودة التشغيل إلى طبيعته الكاملة.

تحركات برلمانية إقلاع طائرات وزارة الطيران

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية

مصلحة الضرائب العقارية: 2 مليون وحدة من أصل 55 مليونا ستدفع ضرائب

مصر للطيران

تحركات برلمانية ورقابة مشددة بعد تأخر إقلاع طائرات بمطار القاهرة.. واستجابة عاجلة من وزارة الطيران

المستشار عصام فريد ، رئيس مجلس الشيوخ

رئيس الشيوخ: الإعلام خط الدفاع الأول عن الدولة وبناء الوعي الوطني

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

