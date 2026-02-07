كوكا يحتفل مع أطفاله بعد فوز الإتفاق على ضمك في دوري روشن

ظهر المهاجم المصري أحمد حسن كوكا لاعب الاتفاق السعودي برفقة أطفاله، وهو يحتفل بفوز فريقه على فريق ضمك بثنائية في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقطة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا، عكست أجواء الرضا داخل معسكر الاتفاق بعد تحقيق انتصار مهم في مشوار الدوري.

فوز الاتفاق

افتتح فريق الاتفاق مشواره في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بانتصار مهم على حساب ضمك، بعدما حسم اللقاء بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة، ليؤكد الاتفاق استمراره في المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

بداية حماسية وإنذار مبكر

دخل الفريقان المباراة بحماس واضح منذ الدقائق الأولى، وشهدت البداية تدخلات قوية، حيث أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه عبد الباسط هندي لاعب الاتفاق في الدقيقة الخامسة، بعد تدخل عنيف مع أحد لاعبي ضمك، في إشارة مبكرة إلى قوة الالتحامات داخل المستطيل الأخضر.

فينالدوم يفتتح التسجيل للاتفاق

ونجح الاتفاق في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم عند الدقيقة 19، بعدما أرسل خالد الغنام عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها الهولندي جورجينيو فينالدوم بلمسة مباشرة حولت الكرة إلى داخل الشباك، معلنًا تقدم فريقه بالهدف الأول. وبعد دقيقتين فقط، تلقى خالد الغنام بطاقة صفراء في الدقيقة 21.

تغييرات فنية وخروج كوكا

ومع انطلاق الشوط الثاني، سعى المدير الفني للاتفاق سعد الشهري إلى تعزيز السيطرة الهجومية، فأجرى تغييرًا فنيًا في الدقيقة 69، بدخول اللاعب ماتيا جلوشيفيتش بدلًا من المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، الذي قدّم مجهودًا ملحوظًا قبل خروجه من الملعب.

إصابة الغنام والهدف الثاني

وتعرّض الاتفاق لضربة مؤثرة بخروج خالد الغنام مصابًا في الدقيقة 72، ليحل جلال السالم بدلًا منه، إلا أن ذلك لم يؤثر على تماسك الفريق، حيث واصل الاتفاق ضغطه الهجومي، ونجح في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 75، عن طريق مختار علي، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد مدافعي ضمك وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

وبهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر، ليواصل الفريق صراعه من أجل الهروب من مناطق الخطر.