قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
القبض على عاملين تبادلا الضرب والاتهامات في مشاجرة بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوكا يحتفل مع أطفاله بعد فوز الإتفاق على ضمك في دوري روشن

كوكا وأطفاله
كوكا وأطفاله
إسلام مقلد

ظهر المهاجم المصري أحمد حسن كوكا لاعب الاتفاق السعودي برفقة أطفاله، وهو يحتفل بفوز فريقه على فريق ضمك بثنائية في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقطة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا، عكست أجواء الرضا داخل معسكر الاتفاق بعد تحقيق انتصار مهم في مشوار الدوري.

فوز الاتفاق

افتتح فريق الاتفاق مشواره في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بانتصار مهم على حساب ضمك، بعدما حسم اللقاء بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة، ليؤكد الاتفاق استمراره في المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

بداية حماسية وإنذار مبكر

دخل الفريقان المباراة بحماس واضح منذ الدقائق الأولى، وشهدت البداية تدخلات قوية، حيث أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه عبد الباسط هندي لاعب الاتفاق في الدقيقة الخامسة، بعد تدخل عنيف مع أحد لاعبي ضمك، في إشارة مبكرة إلى قوة الالتحامات داخل المستطيل الأخضر.

فينالدوم يفتتح التسجيل للاتفاق

ونجح الاتفاق في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم عند الدقيقة 19، بعدما أرسل خالد الغنام عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها الهولندي جورجينيو فينالدوم بلمسة مباشرة حولت الكرة إلى داخل الشباك، معلنًا تقدم فريقه بالهدف الأول. وبعد دقيقتين فقط، تلقى خالد الغنام بطاقة صفراء في الدقيقة 21.

تغييرات فنية وخروج كوكا

ومع انطلاق الشوط الثاني، سعى المدير الفني للاتفاق سعد الشهري إلى تعزيز السيطرة الهجومية، فأجرى تغييرًا فنيًا في الدقيقة 69، بدخول اللاعب ماتيا جلوشيفيتش بدلًا من المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، الذي قدّم مجهودًا ملحوظًا قبل خروجه من الملعب.

إصابة الغنام والهدف الثاني

وتعرّض الاتفاق لضربة مؤثرة بخروج خالد الغنام مصابًا في الدقيقة 72، ليحل جلال السالم بدلًا منه، إلا أن ذلك لم يؤثر على تماسك الفريق، حيث واصل الاتفاق ضغطه الهجومي، ونجح في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 75، عن طريق مختار علي، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد مدافعي ضمك وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

وبهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر، ليواصل الفريق صراعه من أجل الهروب من مناطق الخطر.

أحمد حسن كوكا كوكا الاتفاق السعودي فريق ضمك دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

مشروبات المناعة ملكة الشتاء

من بينها الحليب بالكركم| مشروبات المناعة تحارب البرد والفيروسات في الشتاء

مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

ظبط وقتك.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

بالصور

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

هيونداي
هيونداي
هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

فيديو

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد