غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حذرهم أكثر من مرة فلم يستجيبوا.. رئيس الزهور يترأس حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات

محمد الغزاوى

قاد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات ومخالفات البناء بمنطقتي  عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز السكنية ، والخاضعتين لأعمال التطوير ورفع الكفاءة.

جاءت الحملة بناءاً على توجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة اعادة الانضباط بالشارع البورسعيدي ،والحفاظ علي الشكل الحضاري والمظهر الجمالي للمناطق السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية علي حد سواء ، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 والتنمية الشاملة المستدامة.

أسفرت الحملة التي شنتها الاجهزة التنفيذية بالحي عن ازالة كشك مخالف استجابة لعدد من شكاوى المواطنين ، وعدد 3 من مخالفات البناء بعمارات سكنية ، بالمنطقتين ، والتنبيه علي أصحابها بعدم بنائها مرة اخرى .

اللواء أيمن صبحي: لن نسمح بهدر جهود الدولة في التطوير والحملات مستمر لازالة التعديات

ومن جانبه أكد رئيس حي الزهور على استمرار الحملات اليومية والتي تنطلق علي مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع ، للإطاحة بالاشغالات والتعديات واعادة الانضباط بالشوارع والمناطق السكنية.

وناشد اللواء أيمن صبحي ،اهالي حي الزهور بضرورة الحفاظ علي ما يتم تطوير ورفع كفاءة يتم صرف ملايين الجنهيات عليها من الدولة ، وعدم وضع الاشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع ومناطق الحي.

وأشار رئيس حي الزهور الى ان جهود الحي مستمرة للحفاظ علي حق المواطنين ودفاعا عما يستحقونه من بيئة صحية ونظيفة دون تهاون في ذلك .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي.

