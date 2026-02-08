الصحة: مشكلة إدمان الإنترنت لا تكمن في التكنولوجيا بل سوء الاستخدام

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مشكلة إدمان الإنترنت لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها، وإنما في سوء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، خاصة بين الأطفال والمراهقين، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الاستخدام الآمن.

الاستخدام الآمن للإنترنت

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدد ساعات الاستخدام الآمن للإنترنت وفقًا للفئات العمرية المختلفة، لافتًا إلى أن الأطفال أقل من 5 سنوات يجب ألا يتجاوز استخدامهم اليومي نصف ساعة فقط، على أن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من الأسرة.

وأضاف حسام عبد الغفار، أن الفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا يجب ألا يزيد استخدام الإنترنت لديها عن ساعتين يوميًا كحد أقصى، بينما يتراوح الاستخدام الآمن للفئة من 13 إلى 18 عامًا بين ساعتين و3 ساعات يوميًا.

وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن الاستخدام الآمن بالنسبة للبالغين لا يرتبط بعدد ساعات محدد، وإنما بعدم تأثيره السلبي على النوم أو التحصيل الدراسي أو العمل أو العلاقات الاجتماعية، مؤكدًا أن ظهور أي خلل في هذه الجوانب يُعد مؤشرًا يستوجب طلب المشورة أو الدعم المتخصص.