بعد عروض خارجية مغرية.. الأهلي يقرر تعديل عقد مروان عطية

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن مسؤولي الأهلي قرروا تعديل عقد مروان عطية لاعب الأهلي خلال الفترة القادمة.

الأهلي

وقال مدحت شلبي خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2، إن مروان عطية تلقى عروضًا مغرية من أندية سعودية وقطرية خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، إلا أن إدارة الأهلي رفضت رحيله نظرًا لأهمية اللاعب الكبيرة في تشكيلة الفريق.

وأشار مدحت شلبي إلى أن النادي وعد اللاعب بإجراء تعديل مالي في عقده لضمان بقائه، وتعويضه عن اهتمام الأندية الأخرى، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص الأهلي على الحفاظ على لاعبيه الأساسيين قبل انطلاق المنافسات المقبلة.