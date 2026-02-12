قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
حرب لا تنتهي.. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 12-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد عروض خارجية مغرية.. الأهلي يقرر تعديل عقد مروان عطية

مروان عطية
مروان عطية
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن مسؤولي الأهلي قرروا تعديل عقد مروان عطية لاعب الأهلي خلال الفترة القادمة.

الأهلي

وقال مدحت شلبي خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2، إن مروان عطية تلقى عروضًا مغرية من أندية سعودية وقطرية خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، إلا أن إدارة الأهلي رفضت رحيله نظرًا لأهمية اللاعب الكبيرة في تشكيلة الفريق.

وأشار مدحت شلبي إلى أن النادي وعد اللاعب بإجراء تعديل مالي في عقده لضمان بقائه، وتعويضه عن اهتمام الأندية الأخرى، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص الأهلي على الحفاظ على لاعبيه الأساسيين قبل انطلاق المنافسات المقبلة.

الاهلي الزمالك مدحت شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

موعد طرح سكن لكل المصريين 8

قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

ترشيحاتنا

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

دارين حداد

بالأبيض والأسود.. دارين حداد تخطف الأضواء

بالصور

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم..
أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم..
أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم..

زيت بذور العنب.. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة
زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة
زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد