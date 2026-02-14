كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية؟.. تفاصيل

كشف عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن الأجواء الحالية في حالة الطقس هي ذروة الخطورة على أصحاب الأمراض التنفسية والربو الشعبي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، مقدم صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة أكدت على نصائح هامة لأصحاب الأمراض التنفسية.



ولفت إلى أن وزارة الصحة وجهت حاملي هذه الأمراض بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، موضحة أنه في حالة النزول يجب ارتداء الكمامات ووضع مناديل مبللة على الأنف لمنع دخول الأتربة.



واستطرد أن المرضى يجب أن يكون معهم بخاخ الاستنشاق بشكل دوري طالما أنه يتناوله وفقا لوصفة طبية، موضحا أن الوزارة أكدت أنه في حالة حدوث أعراض أغماء أو ضيق التنفس يجب التوجه لأقرب مستشفى.

