فن وثقافة

مسلسل الكينج الحلقة 1 .. مصطفى خاطر يطلب من شقيقه محمد إمام خسارة مباراة الملاكمة مقابل مبلغ مالي

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “الكينج” العديد من الأحداث  المثيرة والتى من ابرزها طرد حمزة الدباح (محمد عادل إمام) من عمله بسبب مشادة بينه وبين زميله ، وايضا حدوث صراع  بينه وبين وشقيقه ياقوت الدباح مصطفى خاطر .

والتى من ابرزها ظهور منافسة بين ياقوت الدباح وحمزة الدباح بسبب غيرة ياقوت من شقيقه .

وذهب ياقوت الدباح (مصطفي خاطر)  لشقيقه حمزة الدباح (محمد عادل إمام) الذى كان يستعد لماتش ملاكمة ،  ليعرض عليه رشوة قدرها ١٠٠ ألف جنيه من أهل اللاعب المشارك  مع فى الماتش مقابل ان يتعمد ان يخسر المبارة ولكن حمزة نجح فى المباراه وانتصر ولن يقبل بالرشوة.

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.

