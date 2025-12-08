محمد عز: تحمست للمشاركة في أولاد الراعي لهذا السبب |خاص

تحدث الفنان محمد عز عن المشاركة في مسلسل “أولاد الراعي” الذى من المقرر أن يشارك في ماراثون رمضان 2026.

وقال محمد عز فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، انه يجسد شخصية شاب يدعى “طارق” وتشجع للمشاركة فى المسلسل لأن السيناريو مميز والقصة قوية جدًا بجانب مشاركة عدد من النجوم الكبار والأسامى الهامة في المسلسل .

وأضاف محمد عز ، أن أغلب مشاهده مع الفنان خالد الصاوى وانه يحب التعاون معه وينتظروا عرض فيلمهما الجديد أيضًا الذى يحمل اسم “القربان”.

مسلسل أولاد الراعي

وكانت احتفلت أسرة مسلسل أولاد الراعي ببدء تصوير المسلسل الذي انطلق منذ أيام ليكون جاهز للعرض في موسم شهر رمضان وهو مسلسل اجتماعي من قلب الواقع الذي نعيشه

المسلسل قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار مينا بباوي ومحمود شكري وخالد شكري و طه زغلول وإخراج محمود كامل وهو من انتاج شركة فنون مصر وتدور الأحداث حول صراع عائلي بين الأشقاء علي المال في 30 حلقة ومن المقرر عرض المسلسل علي احد قنوات المتحدة.

أبطال مسلسل أولاد الراعي

المسلسل بطوله عدد من النجوم ابرزهم ، ماجد المصري ، خالد الصاوي ، احمد عيد ، نيرمين الفقي ، امل بشوشه (لبنانيه )، ايهاب فهمي ، فاديه عبد الغني، ومحمد عز ، إيناس كامل ، سامح السيد ومن المتوقع ان يحقق المسلسل نجاحا كبيرا كعادة اعمال شركة فنون مصر والمنتج ريمون مقار.