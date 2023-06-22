لا فيها راحة ولا براحة.. محمد عز يثير الجدل برسالة غامضة

وجه الفنان محمد عز رسالة غامضة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و كتب محمد عز: الأيام اللي جاية لا فيها راحة ولا براحة.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد عز مسلسل المداح الجزء الثالث مع الفنان حمادة هلال وهو المسلسل الذى تم عرضه فى موسم رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

أبطال مسلسل المداح

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.