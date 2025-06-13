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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنجي علاء تطلب الدعاء ليوسف فوزي بعد لقاء صدى البلد

الكاتبة و السيناريست إنجي علاء
الكاتبة و السيناريست إنجي علاء
أوركيد سامي

ناشدت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء جمهورها، الدعاء للفنان القدير يوسف فوزي، الذي يمر بوعكة صحية، واصفة إياه بأنه من أطيب وأرق الناس الذين قابلتهم في حياتها المهنية والشخصية.


وكتبت إنجي علاء عبر صفحتها على فيس بوك: "ربنا يشفي استاذ يوسف فوزي، 
قابلته في الشغل وفي الحج حقيقي من أطيب وارقى الناس.. دعواتكم له بالشفاء".


وتصدر اسم الفنان يوسف فوزي مؤشرات البحث عبر موقع “جوجل”، وذلك بعد اللقاء الذي أجراه مع موقع “صدى البلد” بعد اختفاء استمر لسنوات.


وشهد اللقاء، الذي أجراه صدى البلد، تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين للفنان يوسف فوزي بالشفاء، حيث شهد حالة كبيرة من التعاطف مع الفنان الكبير والدعاء له. 


وانفرد موقع “صدى البلد” بلقاء الفنان القدير يوسف فوزي في منزله، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وظهر الفنان متأثرًا بإصابته بمرض الشلل الرعاش، وبدت عليه علامات التقدُّم في العمر بشكل واضح.

وكشف يوسف فوزي عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع زوجتي. أستيقظ في العاشرة صباحًا، ثم أتناول الفطور والدواء، لكنه صعب جدًا ويُشعرني بالتعب. بعد ذلك أذهب إلى النادي، وأجلس عند الأشجار لأنني أحب الطبيعة”.


وعن إمكانية تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني، قال فوزي إنه يتمنى ذلك، مشيرًا إلى رغبته في أن يُجسِّد شخصيته الفنان أمير كرارة تحديدًا.

وأكد فوزي: "بحب أمير كرارة، وسبق واشتغلنا مع بعض قبل كده، وهو فنان جميل، وكل أعماله حلوة، وبيحب الضحك جدًا".

وحرص الفنان أمير كرارة على توجيه رسالة مؤثرة إلى الفنان القدير يوسف فوزي ردا على أمنيته تجسيد كرارة لسيرته الذاتية في عمل فني.

وتمنى أمير كرارة الصحة والسلامة ليوسف فوزي، وقال في مدخله هاتفية لموقع  “صدى البلد” الإخباري: “ربنا يديله الصحة، دا حبيب قلبي،  وشرف ليا طبعا ترشيحه لي لتجسيد سيرته الذاتية، لأنه إنسان جميل، وفنان كبير، وأنا بحبه جدا ، الفنان يوسف فوزي أب و اخ  لي وبحبه جدا  وأتمنى تقديم السيرة الذاتية له”.

وأضاف: “لم أنسَ زمان لما حضر كتب كتابي وكنت صغير لسه.. هو بيحب كل الناس، ربنا يديله الصحة وشرف ليا إني أقدم سيرته الذاتية”.

وأضاف فوزي: “القرآن الكريم هو سر سعادتي، فأنا حريص، والحمد لله، على قراءة القرآن الكريم، والصلاة، وعبادة الله سبحانه وتعالى، وأتمنى حسن الختام”.

وتابع بحزن: “أنا تعبان أوي... افتكروني بالخير لما أموت. كل اللي يشوف عمل فني ليا، يدعي لي، ويفتكرني بالخير”.

وتمنى أمير كرارة الصحة والسلامة ليوسف فوزي، وقال في مدخله هاتفية لموقع  “صدى البلد” الإخباري: “ربنا يديله الصحة، دا حبيب قلبي،  وشرف ليا طبعا ترشيحه لي لتجسيد سيرته الذاتية، لأنه إنسان جميل، وفنان كبير، وأنا بحبه جدا ، الفنان يوسف فوزي أب و اخ  لي وبحبه جدا  وأتمنى تقديم السيرة الذاتية له”.

وأضاف: “لم أنسَ زمان لما حضر كتب كتابي وكنت صغير لسه.. هو بيحب كل الناس، ربنا يديله الصحة وشرف ليا إني أقدم سيرته الذاتية”.

اخبار الفن نجوم الفن الكاتبة و السيناريست إنجي علاء يوسف فوزي صدي البلد موقع صدي البلد لقاء يوسف فوزي مع موقع صدي البلد الإعلامية أوركيد سامي

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