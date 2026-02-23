مهمة صعبة لـ لأهلي والزمالك وبيراميدز في الصراع على لقب دوري 2025 - 2026

يواصل فريق الأهلي الزحف في رحلة الحفاظ علي لقب الدوري الممتاز لكرة القدم حينما يحل ضيفا على سموحة بالإسكندرية في الجولة التاسعة عشر والتي تشهد مواجهة صعبة للزمالك أمام زد، بينما ستكون مهمة بيراميدز أسهل نسبيا حين يحل ضيفا على غزل المحلة.



وأشتعل الصراع على لقب الدوري ما بين الرباعي سيراميكا كليوباترا الذي يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد خوض 17 مباراة ويليه الزمالك بـ 34 نقطة من 16 مباراة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث بينما يأتي الأهلي رابعا بـ33 نقطة من 16 مباراة .

وتقام مباريات هذه الجولة على مدار ثلاثة أيام حيث تبدأ اليوم بمواجهة كهرباء الإسماعيلية مع طلائع الجيش باستاد الإسماعيلية، وسموحة مع الأهلي في استاد الجيش المصري ببرج العرب ، والجونة مع المقاولون العرب على استاد الجونة.

ويلتقي غدا كل من زد والزمالك باستاد القاهرة ، وغزل المحلة مع بيراميدز باستاد المحلة، وسيراميكا كليوباترا مع الاسماعيلي باستاد قناة السويس، وحرس الحدود مع إنبي باستاد المكس بالإسكندرية.

وتختتم منافسات الجولة بعد غد الأربعاء بمباريات المصري مع مودرن سبورت باستاد السويس ، والبنك الأهلي مع فاركو باستاد القاهرة ، وبتروجيت مع الإتحاد السكندري باستاد السلام.

وتقام منافسات النسخة الحالية للدوري المصري من 21 فريق بشكل استثنائي بحيث يلعب من دور واحد ، ثم يلعب أصحاب المراكز السبعة الأولى دورة من دور واحد لتحديد البطل ويتبارى باقي المنافسين الـ14 دورة أخري من دور واحد لتحديد الفرق التي ستهبط للدرجة الأدنى.

ويبحث فريق الأهلي، حامل اللقب، عن مواصلة الانتصارات حين يواجه سموحة باستاد برج العرب.

ويخوض الفريق الاحمر تلك المباراة وهو يفتقد لعدد من عناصره خاصة مروان عطية وياسر إبراهيم للإيقاف وعمرو الجزار للإصابة بجانب عدم الجاهزية الفنية لكل من محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو بعد مشاركتهم في مران وحيد عقب تعافيهم من الاصابات التي أبعدتهم الفترة الماضية.

ويدرك فريق الأهلي أنه ليس هناك مجال لفقد نقاط جديدة في ظل الصراع الشرس علي لقب الدوري حيث يبحث عن الفوز بالمباريات المتبقية قبل فترة التوقف الدولي من 22 مارس المقبل.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة خاصة في مواجهة سموحه الذي يتواجد في المركز الثامن ولديه 25 نقطة بعد خوض 17 مباراة خاصة أنه يرغب في التواجد ضمن السبعة الكبار والفوز أو التعادل يمنحه خطوة أخري خاصة أن صاحب المركز السابع يتساوى معه بنفس الرصيد من النقاط وهو زد الذي سيواجه الزمالك ، كما أن صاحب المركز السادس، المصري، لديه 26 نقطة في حين يملك وادي دجلة 27 نقطة في المركز الخامس، وبالتالي فان الفوز بمباراة وتعثر منافسيه تعني تقدمه مراكز عدة في جدول الترتيب.

وسيكون الزمالك في مهمة صعبة حين يواجه زد في مباراة ربما تكون هي الأقوى في الجولة الحالية ، ويسعى الفريق الأبيض إلى استمرار رحلة الانتصارات تحسبا لتعثر جديد لسيراميكا حتى ينقض على صدارة جدول الترتيب في موقف سيكون مفاجئا لأغلب الأوساط قياسا بالأزمات التي يمر بها الفريق الأبيض الموسم الحالي ما بين رحيل مدربين وإيقاف القيد من المحكمة الرياضية الدولية.

ويتواجد زد في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 17 مباراة ويرغب هو الأخر في البقاء ضمن السبعة الكبار ، لذا فالمواجهة ستكون اختبارا صعبا للأبيض.

ويبحث بيراميدز عن التقدم خطوة في السباق القوي نحو لقب الدوري المصري حين يحل ضيفا على غزل المحلة ،صاحب المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة ، ويدرك الفريق السماوي وبطل النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا أنه لا مجال لفقد النقاط في المراحل الحاسمة من البطولة.



وربما يكون سيراميكا هو الفريق الوحيد من رباعي القمة الذي يخوض مواجهة سهله نسبيا حين يستضيف الإسماعيلي في هذه الجولة.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير بجدول الترتيب ولم يحصد سوى 10 نقاط من إجمالي 17 مباراة بالبطولة .