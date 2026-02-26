قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
رونالدو يطارد المجد.. 35 هدفا تفصل الدون عن إنجاز الألف

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

يواصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة فصل جديد في مسيرته التاريخية، بعدما قاد النصر إلى فوز كاسح على النجمة بخماسية نظيفة، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، ليقترب أكثر من حلم الهدف رقم 1000.

عرض قيادي وأرقام تتصاعد

في ليلة جديدة من ليالي التألق، سجل رونالدو هدف الافتتاح من ركلة جزاء عند الدقيقة السابعة، وصنع هدفا آخر، إضافة إلى مساهمته في صناعة فرصة محققة، ليحصل على تقييم 7.8 نظير أدائه المؤثر.

بهذا الهدف، رفع "الدون" رصيده الإجمالي في مسيرته الاحترافية إلى 965 هدفا، ليصبح على بُعد 35 هدفا فقط من بلوغ الحاجز التاريخي المتمثل في 1000 هدف رقم لم يسبق أن وصل إليه أي لاعب في تاريخ كرة القدم الحديثة.

صدى عالمي إشادات من القارات الخمس

تفاعل الإعلام الدولي سريعا مع إنجاز القائد النصراوي. شبكة ESPN علقت:"هدف آخر من كريستيانو رونالدو... إنه الهدف رقم 965 في طريقه إلى 1000، هل سيحققها؟"

رونالدو

أما صحيفة ge البرازيلية فأشادت بما وصفته بـ"الإنجاز المتواصل"، مؤكدة أن النجم البرتغالي يحتاج إلى 35 هدفًا إضافيًا فقط لبلوغ الألف.

بدوره، كتب موقع DSports: 
"965 هدفا للوحش"، في إشارة إلى استمرار رونالدو في تحطيم الأرقام القياسية.

كما أبرزت شبكة Sports Center اقتراب رونالدو من إنجازه التاريخي، مشيرة إلى أنه "يسجل، يفوز، ويقترب من الألف".

سباق جديد داخل الدوري السعودي

بعيدا عن الرقم العالمي، يقترب رونالدو أيضا من إنجاز محلي لافت فقد رفع رصيده إلى 95 هدفا في الدوري السعودي، ليصبح على بُعد خمسة أهداف فقط من دخول نادي المئة، وهو إنجاز لم يحققه سوى أربعة لاعبين منذ انطلاق البطولة.

ويواصل النجم البرتغالي ملاحقة كبار هدافي المسابقة تاريخيًا، إذ يتصدر القائمة السوري عمر السومة برصيد 159 هدفا، يليه المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ151 هدفا، ثم ناصر الشمراني بـ126 هدفًا، ويأتي بعدهم محمد السهلاوي بـ105 أهداف.

رونالدو يحتل حاليا المركز الخامس بـ95 هدفًا، لكن وتيرته التهديفية هذا الموسم حيث وصل إلى 21 هدفًا تؤكد أن صعوده في القائمة مسألة وقت لا أكثر.

هل يتحقق حلم الألف من بوابة الرياض؟

منذ انتقاله إلى النصر، لم يكن حضور رونالدو مجرد صفقة جماهيرية، بل مشروعا رياضبا متكاملا أعاد تسليط الأضواء عالميا على الدوري السعودي واليوم، يقف "الدون" على أعتاب إنجاز قد يخلده كأول لاعب في التاريخ يصل إلى 1000 هدف رسمي.

35 هدفا فقط تفصل الأسطورة البرتغالية عن رقم أسطوري جديد وبين كل صافرة بداية وأخرى، يواصل رونالدو مطاردة المجد وكأن الزمن لم ينجح يوما في إبطاء خطواته نحو القمة.

