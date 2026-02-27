قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من الملاعب إلى مجالس الإدارة.. ما خطة رونالدو لما بعد الاعتزال؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

مع اقتراب نهاية واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ كرة القدم، بدأت ملامح المرحلة المقبلة في حياة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تتضح تدريجياً.. فبعد سنوات من التألق داخل المستطيل الأخضر، يبدو أن قائد النصر السعودي يستعد لبدء فصل جديد، لكن هذه المرة من خارج الخطوط.

حلم قديم يتحول إلى واقع

قبل ثلاثة أعوام، كشف رونالدو للمرة الأولى عن طموحه في امتلاك نادٍ لكرة القدم، مؤكداً أن الفكرة تلازمه منذ سنوات. واليوم، يبدو أن هذا الحلم بدأ يتحول إلى خطوات عملية، بعدما استحوذ عبر شركته الاستثمارية على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني، الذي ينافس حالياً في دوري الدرجة الثانية.

ورغم عدم الإعلان عن القيمة المالية للصفقة، فإن دلالاتها تتجاوز الأرقام، إذ تعكس توجهاً واضحاً من رونالدو نحو البقاء داخل منظومة اللعبة، ولكن من بوابة الاستثمار والإدارة.

عودة رمزية إلى الكرة الإسبانية

تحمل الخطوة أيضاً بعدا عاطفياً، فهي تمثل عودة غير مباشرة لرونالدو إلى الملاعب الإسبانية، حيث عاش أفضل فتراته الكروية مع ريال مدريد.

تلك السنوات التسع صنعت أسطورته العالمية، قبل أن يغادر إلى يوفنتوس عام 2018، ثم يخوض تجارب أخرى لاحقاً.

وفي بيان رسمي، عبر رونالدو عن حماسه للدور الجديد قائلاً إنه يطمح للمساهمة في تطوير كرة القدم خارج أرض الملعب، مشيداً بأسس نادي ألميريا وإمكاناته المستقبلية، ومؤكداً رغبته في العمل مع الإدارة لدعم نمو النادي خلال المرحلة المقبلة.

مؤشرات على اقتراب النهاية

هذه الخطوة الاستثمارية تُعد إشارة إضافية إلى أن مسيرة رونالدو الكروية تقترب من محطتها الأخيرة. فقد ألمح النجم البرتغالي سابقاً إلى أن كأس العالم المقبلة ستكون على الأرجح مشاركته المونديالية الأخيرة، مشيراً إلى أن ما تبقى له في الملاعب لا يتجاوز عاماً أو عامين.

وبينما لا يزال يحافظ على حضوره التنافسي، فإن تحركاته خارج الملعب تعكس تخطيطاً مدروساً لمرحلة ما بعد الاعتزال، بعيداً عن القرارات المفاجئة.

شبكة علاقات تدعم المشروع

بدأت ملامح المشروع تتشكل منذ عام 2022، عقب رحيله المثير للجدل عن مانشستر يونايتد.

من لاعب أسطوري إلى مستثمر نادر

عادة ما يتجه اللاعبون بعد الاعتزال إلى التدريب أو التحليل الفني، لكن امتلاك الأندية يظل خياراً نادراً في عالم كرة القدم.

 ومع ذلك، ظهرت نماذج محدودة نجحت في هذا المسار، أبرزها تجربة ديفيد بيكهام مع نادي إنتر ميامي، إضافة إلى دخول بعض النجوم الشباب عالم الملكية مبكراً.

ورغم ندرة هذا التوجه، فإن رونالدو يمتلك ما يؤهله لخوضه بقوة، سواء من حيث الخبرة أو الحضور العالمي أو الإمكانيات المالية الضخمة.

قوة مالية تدعم الطموح

تشير تقديرات مالية حديثة إلى أن ثروة رونالدو تتجاوز مليار جنيه إسترليني، وهو رقم يمنحه قدرة كبيرة على الاستثمار طويل الأمد في المجال الرياضي. 

ومع توسع علامته التجارية عالمياً، يبدو أن اللاعب البرتغالي يخطط لبناء إرث يمتد لما بعد مسيرته الكروية.

إرث جديد خارج المستطيل الأخضر

إذا كان رونالدو قد صنع مجده داخل الملاعب بالأهداف والألقاب، فإنه يسعى الآن لكتابة فصل جديد بلغة الإدارة والاستثمار فامتلاك ناد ليس مجرد مشروع تجاري، بل محاولة لترك بصمة مختلفة في عالم كرة القدم، تؤكد أن تأثيره لن يتوقف عند صفارة الاعتزال.

وبينما يواصل التألق كلاعب حتى اللحظة، فإن ملامح المستقبل تبدو محسومة.. رونالدو لن يغادر كرة القدم، بل سيعود إليها بثوب جديد، ربما لا يقل تأثيراً عن مسيرته الأسطورية كلاعب.

تاريخ كرة القدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي نادي ألميريا الإسباني الملاعب الإسبانية ريال مدريد مسيرة رونالدو الكروية ديفيد بيكهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

النائب عاطف المغاوري

مشروع قانون جديد لإنشاء نقابة المحاسبين القانونيين أمام البرلمان| خاص

تعبيرية

انخفاض التضخم لـ 11.9% في يناير 2026.. نواب: مؤشر قوي يعزز النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية تجاه مصر

أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب

اقتراح برغبة لتعميم خدمة دواؤك لحد باب بيتك بمحافظة الجيزة

بالصور

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد