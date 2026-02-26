وزير التعليم العالي ينعى الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق

ينعي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور عصام سالم، محافظ الإسكندرية الأسبق، ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور عصام أحمد سالم يُعد أحد القيادات الأكاديمية والإدارية البارزة، وتميزت مسيرته بالعطاء الوطني المستمر، حيث تقلد العديد من المناصب الرفيعة التي ساهمت في تعزيز الأداء الأكاديمي والمهني، وأبرزها محافظ الإسكندرية الأسبق، ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، فضلًا عن إسهاماته العلمية والأكاديمية أستاذًا للهندسة الميكانيكية، ودوره في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع.