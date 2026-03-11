أسامة كبير: حزب الله أطلق اليوم أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان أن هناك 15 فصيلا مسلحا في لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى ليكون السلاح في يد الدولة فقط

وقال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 13 دولة أصبحت طرفا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مؤكدا أن حزب الله اللبناني أطلق اليوم أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل.

وتابع المستشار بكلية القادة والأركان، أن إسرائيل لها أهداف داخل لبنان، مؤكدا أنه لديها ذريعة لتحقيق ذلك.