متحدث التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط تفكير الطلاب الاقتصادي

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون لتدريس مادة الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية، بهدف تغيير نمط تفكير الطلاب وتعزيز قدرتهم على التعامل الاقتصادي بشكل صحيح وسليم.

وأوضح شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج حديث القاهرة، عبر شاشة القاهرة والناس، أن الوزارة تتبنى خلال المرحلة الحالية نهج التحول من التعليم النظري إلى التطبيقي، بما يتيح للطلاب اكتساب مهارات عملية ترتبط بالحياة الواقعية وسوق العمل.

وأشار شادي زلطة إلى أن البروتوكول يستهدف تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، من خلال منهج يجمع بين الخبرة المصرية والتجربة اليابانية، مع إتاحة إمكانية حصول الطالب على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية عند اجتياز الاختبار، مضيفًا أن تدريس المادة سيتم عبر منصة إلكترونية تفاعلية، تعتمد على الأنشطة والأسئلة التفاعلية، بما يضمن مشاركة فعالة من الطلاب داخل العملية التعليمية.

وأوضح شادي زلطة أن الامتحان النهائي يشمل جانبًا تحفيزيًا عمليًا، حيث يتم ربط الطالب بنموذج محاكاة للبورصة عبر محفظة افتراضية بقيمة 500 جنيه، يتيح له تجربة الاستثمار بشكل عملي ومتابعة حركة الأسواق، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير المناهج وربطها بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد وإدارة المال.