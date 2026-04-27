محمود سعد: الحجاب لا يسبب تخلفًا عقليًا.. وكل سيدة لها حرية الاختيار دون وصاية

علق الإعلامي محمود سعد على الجدل المتداول بشأن الحجاب، ووجود آراء تدعي أنه يسبب “تخلفًا عقليًا”.

وقال محمود سعد في فيديو نشره عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: «لا طبعًا الحجاب مش بيعمل تخلف عقلي»، لافتًا إلى أنه يندرج ضمن الحرية الشخصية.

وتابع: «ست اقتنعت تغطي شعرها لأنه من الزينة إحنا مالنا، ليه نقول رأينا؟.. العبادة أمر شخصي بينك وبين ربك».

واستكمل محمود سعد: «كل واحد يختار اللي عايز يعمله»، في إشارة إلى ضرورة احترام حرية الاختيار وعدم إصدار أحكام على الآخرين.

