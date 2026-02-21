اتنين غيرنا.. آسر ياسين في السجن بسبب دينا الشربيني

بعد أن ظن الجميع أن علاقة حب مثالية سوف تبدأ بين دكتور حسن (آسر ياسين) ودينا الشربيني (نور أبو الفتوح) في مسلسل اتنين غيرنا، إلا أن القدر يضع الاثنين في أول اختبار صعب، قد يقضي آسر ياسين ليلته في السجن بسبب دفاعه عن دينا الشربيني.



الليلة المثالية جاءت بعد أن دعا حسن النجمة نور أبو الفتوح، لتكون رفيقته في حفل رأس السنة الذي يقيمه مع أصدقائه سنويًا، وقضى الجميع وقتًا لطيفًا ومسليًا، لكن أثناء عودة حسن ونور إلى المنزل في السيارة، يتعرض لهم عدد من المعجبين السكارى، الذين يقومون بإجبار حسن على الوقوف بالسيارة من أجل التقاط صورة مع الفنانة، ثم ينشأ عراك بينهم يؤدي إلى ذهاب حسن إلى قسم الشرطة، وإن لم يتصالح مع الشباب في السيارة الأخرى، قد يقضي الليلة في السجن، ويتم استدعاء نور أبو الفتوح للشهادة، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من المشكلات في الحياة الشخصية لكل منهما.



اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.