مسليل صحاب الأرض الحلقة 4.. شجار حاد بين إياد نصار ومجموعة من الفلسطينيين بسبب كيس طحين

شهدت مسلسل صحاب الأرض الحلقة 4 تطورات مثيرة حيث داعبت الطبيبة سلمى "منة شلبي" الطفل يونس أثناء علاجه من الجروح إذ تقوم بسؤاله عن ما النادي ابذى تفضل ان تشجعه ليرد عليها الأهلي وعمى ناصر "إياد نصار" زملكاوي ليمازح نفسه قائلا : "زملكاوي وغزاوي وفى حرب".

وتحاول سلمى التخفيف عن آلام الفلسطينيين بالمستشفى ليس فقط جروحهم بل تحاول التخفيف عن اوجاعهم النفسية مثل الجدة التى ترفض الحصول على الدواء الا بعد رؤية حفيدة وبرغم من علم سلمى بمصيره وهو الاستشهاد الا انها تخبئ عليه لاعطائها نوعا من الأمل.

وفى مشهد مأساوي يظهر ناصر وهو يحاول البحث عن كيس طحين من اجل الخبز ويقابل مجموعة أخرى تبحث ايضا عن طحين وينشب بينهما حالة من الشجار والخناق حتى يتعرضون الى قصف من قبل قوات الاحتلال لكنهم يتمكنوا جميعا من الهرب.

قصة مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.