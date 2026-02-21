شيرى عادل تتألق في فن الحرب.. إشادات قوية بدورها

تواصل النجمة شيري عادل حصد الإشادات الفنية والنقدية عن أدائها في مسلسل «فن الحرب»، من خلال تجسيد شخصية «مي» التي أثرت بشكل واضح في مسار الأحداث.

جاء أداء شيري عادل متوازنًا ومؤثرًا، حيث اعتمدت على التعبير الهادئ ونقل المشاعر بتفاصيل دقيقة، ما أضفى على الشخصية عمقًا إنسانيًا وجعل حضورها محوريًا داخل الخط الدرامي. وقد لفتت الأنظار بقدرتها على التنقل بين الانفعال والهدوء بسلاسة، بما يخدم تطور الأحداث ويعزز التفاعل مع الجمهور.

ويُعد هذا الدور إضافة جديدة في مسيرتها الفنية، خاصة مع إشادة المتابعين والنقاد بقدرتها على تقديم شخصية مركبة تحمل أبعادًا نفسية واضحة، في عمل يجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية.

مع ظهور كيمياء واضحة بين شيري عادل و يوسف الشريف، " مى و زياد" حيث انعكس التناغم بينهما على قوة المشاهد المشتركة وسلاسة التفاعل الدرامي.

مسلسل فن الحرب بطولة يوسف الشريف، وشيري عادل، ريم مصطفى ، وكمال أبو رية، ومحمد جمعة، ودنيا سامي، وإسلام إبراهيم، ومحمد عبده، ومحمد ناصر، وكريم أدريانو، وإنجي سلامة، وأحمد سلامة، ويحيى أحمد، وريم رأفت، ومريت الحريري، وعبير فاروق، وياسر علي ماهر، وعزت زين، وأحمد رفعت، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب -توبة.