مسلسل فن الحرب الحلقة 4.. يوسف الشريف ينصب على جاسر رضوان

مسلسل فن الحرب
مسلسل فن الحرب
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 4 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تذهب مي “شيري عادل” إلى صالة الألعاب الرياضية، وتقابل مازن مدير الحجوزات في معرض سيارات جاسر وتخبره بأنها لم تغير السيارة وأن “جاسر رضوان” يعاكسها، لينفعل “مازن”، وتجلس مي مع جاسر وصديقه تشرح لهما تفاصيل بيع الفيلا وأسعارها، وأن لديها شخصين لشراء الفيلا، أحدهما عرض 8 ملايين دولار وتقسيط باقي المبلغ والآخر 7 ملايين دولار وسيدفع المبلغ كاش.

ويتنكر زياد “يوسف الشريف” في هيئة رجل عجوز ويلتقي بـ"تامر"، الذي يخبرهم عن اللوحة المتواجدة على الحائط وأنه يرفض بيع الفيلا، ولكنه يقتنع في النهاية ببيعها بـ3 ملايين و500 ألف دولار.

أبطال مسلسل فن الحرب 

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل سيكون دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير عاطف مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل فن الحرب يوسف الشريف الفنان يوسف الشريف شيري عادل الفنانة شيري عادل

