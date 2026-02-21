حنان يوسف تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل كان يا ما كان

كشفت الفنانة حنان يوسف في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «كان يا ما كان»، موضحة أنها تجسد دور والدة داليا التي تؤدي شخصيتها الفنانة يسرا اللوزي.

وأشارت حنان يوسف إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا إنسانية مركبة، فهي أم تحب ابنتها وتخاف عليها، لكنها في الوقت نفسه تتسم بالنزعة المادية.





مسلسل «كان يا ما كان» يضم نخبة من النجوم، أبرزهم ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، نهى عابدين، عارفة عبد الرسول، ويوسف حشيش.



وتدور أحداث المسلسل حول انفصال مصطفى وداليا بعد زواج استمر 15 عامًا، نتيجة تراكمات الحياة اليومية والروتين الذي تسلل إلى علاقتهما، وشعور الزوجة بأن العلاقة لم تعد صالحة للاستمرار، لتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي درامي يسلط الضوء على تعقيدات العلاقات الزوجية وتأثيرها على الأسرة.