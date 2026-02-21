قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
انهيار خط الصرف الصحي في واشنطن.. وترامب يُعلن حالة الطوارئ
فن وثقافة

حنان يوسف تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل كان يا ما كان

الفنانة حنان يوسف
الفنانة حنان يوسف
أوركيد سامي

كشفت الفنانة حنان يوسف في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «كان يا ما كان»، موضحة أنها تجسد دور والدة داليا التي تؤدي شخصيتها الفنانة يسرا اللوزي.

وأشارت حنان يوسف إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا إنسانية مركبة، فهي أم تحب ابنتها وتخاف عليها، لكنها في الوقت نفسه تتسم بالنزعة المادية. 


 

مسلسل «كان يا ما كان» يضم نخبة من النجوم، أبرزهم ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، نهى عابدين، عارفة عبد الرسول، ويوسف حشيش.


وتدور أحداث المسلسل حول انفصال مصطفى وداليا بعد زواج استمر 15 عامًا، نتيجة تراكمات الحياة اليومية والروتين الذي تسلل إلى علاقتهما، وشعور الزوجة بأن العلاقة لم تعد صالحة للاستمرار، لتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي درامي يسلط الضوء على تعقيدات العلاقات الزوجية وتأثيرها على الأسرة.

حنان يوسف

