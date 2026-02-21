قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية
واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيئة الكتاب تصدر «نظام الاستخبارات والتجسس في العصر المملوكي» ضمن سلسلة تاريخ المصريين

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات «سلسلة تاريخ المصريين»، كتاب «نظام الاستخبارات والتجسس في العصر المملوكي» للدكتورة نيللي يسري شلبي، وهو عمل علمي يتناول أحد الجوانب الحيوية في تاريخ الدولة المملوكية، كاشفًا عن الدور المحوري الذي لعبه نظام الاستخبارات في صناعة القرار السياسي والعسكري خلال تلك الحقبة الممتدة من عام ٦٤٨هـ/١٢٥٠م حتى ٩٢٣هـ/١٥١٧م.

ينطلق الكتاب من فكرة أساسية مفادها أن سعي الإنسان إلى المعرفة والحصول على المعلومات كان دومًا ضرورة للبقاء وتحقيق الاستقرار، وأن الدولة، بوصفها كيانًا سياسيًا واجتماعيًا، اعتمدت عبر العصور على أنظمة دقيقة لجمع الأخبار وتحليلها، سواء في أوقات السلم أو الحرب، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية دراسة نظام الاستخبارات والتجسس في العصر المملوكي، باعتباره أحد العوامل المؤثرة في استقرار الدولة وانتصاراتها العسكرية.

ويتوقف الكتاب عند اللحظات الفارقة في التاريخ المملوكي، منذ تولي المماليك الحكم عقب صد الحملة الصليبية السابعة عام ٦٤٨هـ/١٢٥٠م، مرورًا بالانتصار الحاسم في معركة عين جالوت عام ٦٥٨هـ/١٢٦٠م ضد المغول، وصولًا إلى نهاية الدولة على يد العثمانيين عام ٩٢٣هـ/١٥١٧م. ويرى العمل أن تلك الانتصارات لم تكن وليدة القوة العسكرية وحدها، بل ارتبطت أيضًا بفاعلية جهاز الاستخبارات وقدرته على جمع المعلومات الدقيقة عن الأعداء وتحركاتهم.

ويتكون الكتاب من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة. وتتناول المقدمة أهمية الاستخبارات والتجسس في الحصول على المعلومات، وتأثيرهما في توجيه السياسات العامة للدولة. أما الفصل التمهيدي، فيعرض لمفهوم الاستخبارات والتجسس قبل العصر المملوكي، موضحًا نشأتهما وتطورهما عبر العصور، تمهيدًا لفهم الإطار التاريخي الذي انبثق منه النظام في الدولة المملوكية.

ويركز الفصل الأول على «الجهاز الإداري لنظام الاستخبارات والتجسس في العصر المملوكي»، متناولًا دور ديوان الإنشاء وأصوله ومهامه، فضلًا عن المواصفات العامة والشخصية التي كان ينبغي توافرها في رجال الاستخبارات، من كتمان وذكاء وقدرة على التحليل وتحمل المشاق.

أما الفصل الثاني، فيتناول «الجواسيس وطرق جمع المعلومات»، موضحًا أهمية الاستخبارات المباشرة وغير المباشرة، ووسائل جمع الأخبار في أوقات الحرب عبر الجيش والأسطول، وكذلك في أوقات السلم، من خلال نظم البريد وأنواعه، وغيرها من القنوات التي ضمنت تدفق المعلومات إلى مركز القرار، بما يسهم في حماية الدولة وتعزيز مكانتها.

يتناول الفصل الثالث دور نظام الاستخبارات في مواجهة الأخطار الخارجية التي تعرضت لها الدولة المملوكية، سواء الصليبية أو المغولية أو العثمانية، مستعرضًا أمثلة من معارك مفصلية أثبتت أهمية المعلومات المسبقة في ترجيح كفة المماليك. كما يتطرق إلى دور الاستخبارات في دعم الحياة الاقتصادية، من خلال متابعة الأسواق وحركة التجارة وتأمين الطرق.

ويختتم الكتاب بفصل رابع بعنوان «مواجهة الدولة للجواسيس»، يتناول الإجراءات الوقائية التي اتبعتها الدولة لحماية أمنها الداخلي، والعقوبات التي فرضتها على الجواسيس، والتي تنوعت بين عقوبات جسدية ونفسية ومعنوية، في إطار سعي الدولة إلى ترسيخ هيبتها ومنع الاختراقات الأمنية.

ويُذكر أن الكتاب كان في الأصل رسالة ماجستير نوقشت بكلية الآداب – قسم التاريخ الإسلامي – بجامعة جامعة عين شمس، تحت إشراف الأستاذ الدكتور فتحي عبد الفتاح أبوسيف، والأستاذة الدكتورة محاسن محمد علي الوقاد، قبل أن يصدر في صورة كتاب ضمن جهود الهيئة لإتاحة الدراسات الأكاديمية الرصينة للقارئ العام والباحثين، وإبراز جوانب جديدة من تاريخ مصر الوسيط.

