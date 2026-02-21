شرارة الحب تشتعل في قلب أحمد رمزي تجاه تارا عبود في الحلقة الرابعة من «فخر الدلتا»

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل «فخر الدلتا» تطورًا لافتًا في علاقة بطل العمل، حيث بدأت ملامح قصة حب تتشكل بعدما أبدى أحمد رمزي إعجابه الشديد بـ تارا عبود منذ اللحظة الأولى التي رآها فيها.

وكشفت الأحداث عن محاولات صديقه، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صيام، لدفعه نحو خطوة جريئة للتقرب منها والتعرف عليها بشكل أعمق، مؤكدًا له أن الفرص لا تتكرر كثيرًا، وأن عليه استغلال مشاعره قبل فوات الأوان.

وتصاعدت المواقف في إطار اجتماعي كوميدي خفيف، عكس حالة الارتباك والتردد التي يعيشها البطل، خاصة مع انتقاله من الدلتا إلى القاهرة سعيًا وراء تحقيق ذاته وإثبات نفسه، لتأتي مشاعر الحب كعامل جديد يغير حساباته.

مسلسل «فخر الدلتا» ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد رمزي وتارا عبود كل من حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، وأحمد عصام السيد، ويرصد رحلة شاب بسيط قادم من الدلتا يحاول أن يجد مكانه في العاصمة، وسط تحديات الحياة وصراعاتها اليومية، في قالب يمزج بين الدراما والكوميديا.