قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجمة متفردة تغرد خارج السرب .. إشادات كبيرة بأداء ريهام حجاج في مسلسل توابع

ريهام حجاج
ريهام حجاج
تقى الجيزاوي

تواصل النجمة ريهام حجاج تصدرها التريند بعد عرض الحلقة 3 من مسلسل " توابع" الذي نال إعجاب الكثير من الجمهور نتيجة القصة التي يناقشها العمل .

حصلت ريهام حجاج على إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد اهتمامها بمرضى ضمور العضلات الشوكي وارتفاع تكلفة علاجه ، الأمر الذي نال إعجاب وتفاعل الجميع مع المسلسل .

وأشاد البعض الأخر أن ريهام حجاج تواصل نجاحاتها في الأعمال الدرامية بعد تناولها أحداث وقصص جديدة وصفها البعض بأنها تغرد منفردة بأفكار خارج الصندوق .

مسلسل توابع الحلقة 3

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل توابع طلب ليلى من طارق أن يطلق شهيرة في مقابل أن تساعده في علاج ابنه من خلال تبني حالته على حساباتها الرسمية.

وبعثت الجمعية طلب لإحدى الشركات التي يمتلكها أشرف "هاني عادل" لتبني حالة عمر نجل شهيرة وطارق، ويتضح أن أشرف من أصدقاء ليلى وشهيرة القدام وعندما يرى فيديو شهيرة يقرر فورًا مساعدتها.

ويتذكر أشرف أول مقابلة له مع شهيرة في عام ٢٠٠٤ في حفل عيد ميلاد ليلى، وتعرفا ومن الواضح أنه كان يحبها بشدة.

ذكريات فترة الجامعة

وترجع ليلى بالذكريات إلي فترة الجامعة ويظهر عليها غيرة شديدة من شهيرة على طارق، بعد ذلك تجد ليلى أن شهيرة بدأت أن تتابعها على حساباتها الرسمية مما جعلها تشعر بالسعادة أنها انتصرت.

ليلى في بث مباشر من جيم طارق

وتخرج ليلى في بث مباشر من چيم الذي يمتلكه طارق، وعندما تراها شهيرة تواجه طارق برؤيته لليلي ولكنه ينفي تمامًا أنها تتمرن هناك.

وتنصح إخلاص طلابها بأنهم لا يضلوا ولا يتبعوا الإنفلونسرز المنتشرين، واستشهدت بآيات من الإنجيل والقرآن لتؤكد على كلامها، ويظهر كابتن فاروق جار الدكتورة إخلاص ليتبرع بنقود لعلاج عمر نجل شهيرة.

فيديوهات تتبنى حالة عمر

وتكتشف بعد ذلك شهيرة أن وراء كثرة فيديوهات الإنفلونسرز للحديث عن حالة عمر هي شركة أشرف شرف، الذي كان معجبا بها في فترة الجامعة، ما يجعلها في صدمة شديدة عند سماع اسمه.

وتذهب شهيرة إلي أشرف لتشكره وتطلب منه أن يكثر من تلك الفيديوهات ولكن يصدمها بأن شريكته في الشركة هي ليلى عزام وستحتاج وقت كثير لإقناعها، وفي الوقت ذاته تستغل ليلى ما حدث لتقنع طارق بأنها السبب وأنها سوف تفتح له جيم باسمه إذا طلق زوجته شهيرة وبقى لها بمفردها.

وتنتهي الحلقة الثالثة بعتاب ليلى لأشرف بسبب تصرفه المنفرد في تلك الحملة، وذكرته بأنه مازال يحب شهيرة بعد ما فعلته به أيام الجامعة.

أبطال مسلسل توابع

يشارك في بطولة مسلسل توابع بجانب ريهام حجاج: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل توابع ريهام حجاج أبطال مسلسل توابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

لسان عصفور

طريقة عمل لسان عصفور بالكفتة والخضار المشكل

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي.. عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

سيرين عبد النور

في عيد ميلادها الـ 49… إطلالات تكشف عن أناقة سيرين عبد النور

بالصور

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

سعر نيسان صنى 2015 المستعملة

نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر.. عادات يومية تفاقم الحالة

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد