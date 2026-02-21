نجمة متفردة تغرد خارج السرب .. إشادات كبيرة بأداء ريهام حجاج في مسلسل توابع

تواصل النجمة ريهام حجاج تصدرها التريند بعد عرض الحلقة 3 من مسلسل " توابع" الذي نال إعجاب الكثير من الجمهور نتيجة القصة التي يناقشها العمل .

حصلت ريهام حجاج على إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد اهتمامها بمرضى ضمور العضلات الشوكي وارتفاع تكلفة علاجه ، الأمر الذي نال إعجاب وتفاعل الجميع مع المسلسل .

وأشاد البعض الأخر أن ريهام حجاج تواصل نجاحاتها في الأعمال الدرامية بعد تناولها أحداث وقصص جديدة وصفها البعض بأنها تغرد منفردة بأفكار خارج الصندوق .

مسلسل توابع الحلقة 3

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل توابع طلب ليلى من طارق أن يطلق شهيرة في مقابل أن تساعده في علاج ابنه من خلال تبني حالته على حساباتها الرسمية.

وبعثت الجمعية طلب لإحدى الشركات التي يمتلكها أشرف "هاني عادل" لتبني حالة عمر نجل شهيرة وطارق، ويتضح أن أشرف من أصدقاء ليلى وشهيرة القدام وعندما يرى فيديو شهيرة يقرر فورًا مساعدتها.

ويتذكر أشرف أول مقابلة له مع شهيرة في عام ٢٠٠٤ في حفل عيد ميلاد ليلى، وتعرفا ومن الواضح أنه كان يحبها بشدة.

ذكريات فترة الجامعة

وترجع ليلى بالذكريات إلي فترة الجامعة ويظهر عليها غيرة شديدة من شهيرة على طارق، بعد ذلك تجد ليلى أن شهيرة بدأت أن تتابعها على حساباتها الرسمية مما جعلها تشعر بالسعادة أنها انتصرت.

ليلى في بث مباشر من جيم طارق

وتخرج ليلى في بث مباشر من چيم الذي يمتلكه طارق، وعندما تراها شهيرة تواجه طارق برؤيته لليلي ولكنه ينفي تمامًا أنها تتمرن هناك.

وتنصح إخلاص طلابها بأنهم لا يضلوا ولا يتبعوا الإنفلونسرز المنتشرين، واستشهدت بآيات من الإنجيل والقرآن لتؤكد على كلامها، ويظهر كابتن فاروق جار الدكتورة إخلاص ليتبرع بنقود لعلاج عمر نجل شهيرة.

فيديوهات تتبنى حالة عمر

وتكتشف بعد ذلك شهيرة أن وراء كثرة فيديوهات الإنفلونسرز للحديث عن حالة عمر هي شركة أشرف شرف، الذي كان معجبا بها في فترة الجامعة، ما يجعلها في صدمة شديدة عند سماع اسمه.

وتذهب شهيرة إلي أشرف لتشكره وتطلب منه أن يكثر من تلك الفيديوهات ولكن يصدمها بأن شريكته في الشركة هي ليلى عزام وستحتاج وقت كثير لإقناعها، وفي الوقت ذاته تستغل ليلى ما حدث لتقنع طارق بأنها السبب وأنها سوف تفتح له جيم باسمه إذا طلق زوجته شهيرة وبقى لها بمفردها.

وتنتهي الحلقة الثالثة بعتاب ليلى لأشرف بسبب تصرفه المنفرد في تلك الحملة، وذكرته بأنه مازال يحب شهيرة بعد ما فعلته به أيام الجامعة.

أبطال مسلسل توابع

يشارك في بطولة مسلسل توابع بجانب ريهام حجاج: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.