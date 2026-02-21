الجبهة الوطنية بجنوب سيناء تطرح مبادرة لتشغيل الشباب بالمحميات وتقنين أوضاع المزارعين

عقدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء اجتماعًا تنظيميًا بمدينة طور سيناء، بحضور النائب أحمد سلام، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ حسن سالم، أمين الحزب بالمحافظة، وأحمد الكفراوي، أمين التنظيم، والشيخ جميع رمضان، مساعد أمين الحزب، وأيمن أبوزيد، أمين الإعلام، وحسين سالم جبلي، أمين الشباب، وخالد حلمي، عضو هيئة مكتب المحافظة، وذلك بمقر الشيخ عمار ناصر أبو هضيبان.





ناقش الاجتماع عددًا من الملفات التي تمس حياة المواطنين، في مقدمتها أزمة نقص العاملين بالمحميات الطبيعية في جنوب سيناء، والتي تضم خمس محميات هي: محمية رأس محمد، ومحمية سانت كاترين، ومحمية نبق، ومحمية أبو جالوم، ومحمية طابا، وهو ما يؤثر سلبًا على جهود الحماية ومنع الصيد الجائر والحفاظ على التنوع البيولوجي.



وطرح الحزب مقترحًا بالاستعانة بالشباب البدو المقيمين داخل نطاق المحميات للعمل كحراس بيئة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، ويدعم جهود الدولة في حماية الموارد الطبيعية، باعتبار المحميات ثروة قومية وأحد أهم مقومات السياحة بالمحافظة.

من جانبه، أكد النائب أحمد سلام أنه سيتقدم بمذكرة رسمية إلى مجلس الشيوخ لمناقشة المقترح، بهدف تعزيز آليات حماية المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية، وتوفير الأطر التشريعية اللازمة لدعمها.

كما تناول الاجتماع ملف تقنين أوضاع المزارعين بالمحافظة، خاصة في مدينتي طور سيناء ورأس سدر، لتمكينهم من الحصول على «كارت الفلاح» والاستفادة من الخدمات والدعم الزراعي، بما يعزز جهود التنمية الزراعية على أرض الفيروز.

وأكد الشيخ حسن سالم أن الحزب سيواصل تواصله مع المواطنين لرصد مشكلاتهم، وطرحها على الجهات التنفيذية، ومتابعتها عبر نواب الحزب في مجلسي الشيوخ والنواب، وصولًا إلى حلول عملية تخدم أبناء جنوب سيناء.