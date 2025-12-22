كهربا: دا وقت مساعدة ومساندة منتخب مصر

دعم محمود كهربا لاعب الاهلي السابق المنتخب المصري في مباراته الأولي في كاس الأمم الأفريقية



وكتب كهربا من خلال حسابه الشخصي انسجرام :" النهارده بداية المشوار وللنا ورا منتخبناht ورجالة منتخب مصر

ده وقت دعم ومساندة وباذن الله ربنا يكرمنا وان شاء الله يفرحوا شعب مصر



واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء غد الاثنين، بتوقيت القاهرة ، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

وشارك في مران منتخب مصر ٢٨ لاعباً المختارين للبطولة وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود سعد تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

وحضر مران منتخب مصر، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحمادة الشربيني ومحمد أبوحسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.