تقارير: ليفربول يستعد لتقديم عرض جديد لضم مارك جيهي في الانتقالات الشتوية

أ ش أ

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن نادي ليفربول قدم عرضاً جديداً لضم مدافع كريستال بالاس مارك جيهي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفشل الريدز في ضم جيهي الصيف الماضي وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي ليصبح لاعباً حراً في الصيف المقبل.

وذكر موقع (كوت أوفسايد) الأربعاء أن النادي عازم على التعاقد مع جيهي في يناير المقبل حيث قدم عرضاً لضم اللاعب من كريستال بالاس فيما ذكر الصحفي ساشا تافوليري أن كريستال بالاس طلب مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن جيهي في الشتاء.

وأوضح تافوليري: "قد يتفوق الريدز على بايرن ميونيخ، الذي أبدى اهتمامًا أيضًا ولكنه يُعتبر أقل بضم جيهي".

وحدد حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تدعيم مركز قلب الدفاع كأحد أبرز أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان يتطلع للتعاقد مع بديل طويل الأمد فيرجيل فان ديك.

وبسبب نقص الخيارات الدفاعية لليفربول، وسوء موقف الفريق في الدوري والهزائم المتتالية بسبب تراجع مستوى فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي بشكل كبير، يسعى الريدز لضم جيهي.

لكن النادي قد يواجه أيضاً خطر فقدان اللاعب العام المقبل، بعد أن ارتبط اسمه بالانضمام إلى أندية خارج إنجلترا مثل ريال مدريد وإنتر ميلان وبايرن ميونيخ.