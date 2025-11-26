تشكيل قمة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام بينهما، في إطار الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - موسكيرا - لويس سكيلي.

خط الوسط: إيزي - زوبيميندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميرينو - تروسار.

فيما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ستانيسيتش ــ جوناثان تاه ــ أوباميكانو ــ لايمر.

خط الوسط : بافلوفيتش ــ كيميش ــ لينارت كارل.

الهجوم: هاري كين - جنابري ــ مايكل أوليسي.