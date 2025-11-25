110 كروت حمراء.. إيفرتون يتساوي مع آرسنال في عدد جالات الطرد بالبريميرليج

قدم السنغالي إدريسا غانا غاي لاعب فريق إيفرتون إعتذارا إلى زميله مايكل كين وزملائه والجهاز الفني والجماهير على تصرفه خلال مواجهة فريقه نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

إيفرتون يهزم مانشستر يونايتد

فاز فريق إيفرتون على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في إطار الجولة 12 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف إيفرتون عن طريق كيرنان دوسبري في الدقيقة 29 فيما شهدت الدقيقة 13، حصول إدريس جاي لاعب إيفرتون على بطاقة حمراء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق إيفرتون في المركز 11 بنفس الرصيد.



وصفع إدريسا غانا، لاعب إيفرتون أثناء اللقاء زميله مايكل كين خلال مواجهة الفريق ضد مانشستر يونايتد، وطُرد على الفور وسط محاولات زملائه لفض الاشتباك.

وبعد هذا الطرد أصبح نادي إيفرتون الفريق الأكثر تلقيًا للبطاقات الحمراء في تاريخ البريميرليج بـ110 بطاقة متساويًا مع آرسنال.