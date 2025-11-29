قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لجان للأعطال.. تفاصيل استعدادات وزارة الكهرباء لفصل الشتاء

وفاء نور الدين

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لفصل الشتاء الذي يصاحبه  تغيرات فى الطقس من الرياح وسقوط الأمطار، والعمل على استقرار التغذية الكهربائية. 

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة  وتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخصّ بمراجعة مكونات الشبكة الكهربائية، لاسيما أعمدة الإنارة العامة ولوحات الاعلانات وغيرها استعدادا لفصل الشتاء، مضيفا أهمية التواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل، موجها باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي، وتقديم خدمات كهربائية تليق بحجم الإنفاق الضخم الذى حظى به قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية

صيانة المحولات و أكشاك الكهرباء

 مع بدء دخول فصل الشتاء تقوم وزارة الكهرباء بتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة وبتكثيف عمليات الصيانة استعدادا ، لاستقبال الشتاء وموجات الأمطار.

تطوير شبكات النقل والتوزيع له أثر كبير فى تأمين التغذية الكهربائية وعدم انقطاع التيار نتيجة الأعطال ،فتكلفة تطوير شبكة التوزيع تجاوزت 22 مليار جنيه، فأصبح هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى أكثر من  25 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل الشتاء.

  

تطوير شبكات النقل والتوزيع

وتم تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 حتى الآن. 

صيانة المهمات الكهربائية 


أما عن الاستعدادات المعتادة مع بداية كل فصل، فقامت وزارة الكهرباء بصيانة المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ في جميع الشركات على مدار اليوم منعًا لحدوث أي عطل مفاجئ، حيث تتوجه فرق الطوارئ لحل الأزمة.

كما أصدر وزير الكهرباء تعليماته لرؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ الإجراءات الفورية ومراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات المتواجدة في مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة في سيناء والصعيد وتغيير مسارها لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات.

كما يتم تشكيل فرق صيانة للمرور على مكونات الشبكة بجميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تتفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة،ومولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لأي سبب.

كما  أن هناك عدة إجراءات متعارف عليها تقوم بها شركات الكهرباء قبل حلول فصل الشتاء من كل عام لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، أهمها وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع،وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية.


و استعدت شركات التوزيع لموسم الشتاء، فتم الانتهاء من أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة.

كما يتم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف، ومراكز تحكم تتابع كل ما يحدث من أعطال مفاجئة ، كما تم عمل صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية، ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار والسيول، وكذلك أسقف الأكشاك، مما يؤكد أن هذا الشتاء لن نشهد انقطاع فى التيار الكهربائي.

وتضع الوزارة إرشادات هامة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة ، والاتصال سريعا على رقم "121" لتلقى أي شكاوى على مدى 24 ساعة، مؤكدا أن فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال، ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

الكهرباء فصل الشتاء وزارة الكهرباء

