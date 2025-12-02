قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مفيش أمل.. تعليق صادم من جهاد أحمد زوجة عصام صاصا

عصام صاصا وجهاد أحمد
عصام صاصا وجهاد أحمد
أحمد إبراهيم

نشرت جهاد أحمد تعليقا جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تثير من خلاله حالة من الجدل الواسع. 

وعلقت جهاد أحمد قائلة : "مفيش أمل" حيث اكتفت بهذا التعليق الذى تسبب فى عديد من التساؤلات خاصة مع إعلان عودتها الى زوجها عصام صاصا منذ أيام. 

وجاء ردود الفعل من جانب متابعيها مثيرة للجدل حيث ظن البعض انها تقصد علاقتها بزوجها عصام صاصا وتساءل البعض هل هناك انفصال اخر بينها وصاصا. 

جهاد تعلن عودتها الى عصام صاصا

وقد أعلنت البلوجر جهاد أحمد عودتها إلى المطرب الشعبي عصام صاصا، مشيرة إلى مفاجأته لها رغم المشاكل التي دارت بينهما الفترة الأخيرة.

وشاركت جهاد أحمد فيديو للمفاجأة التي أعدها لها عصام صاصا، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أنا مش عارفة أكتب إيه ولا أقول إيه غير إن بجد كان بقالي كتير مفرحتش كده، وفرحت إن كل الناس اللي بحبها جت وفرحوني، والمفاجأة حلوة أوي، وشكرًا ليك يا عصام أوي إنك رغم كل الفترة اللي كلها مشاكل بينا فكرت إنك تفرحني، ربنا يخليك ليا، وشكرًا تاني ليكم كلكم، وعمري ما هنسى اليوم ده".

ورد عصام صاصا عليها قائلاً: "ربنا يقدرني دائمًا وأسعدك، ورغم كل ده أنا مدتكيش ربع حقك على اللي عملتيه معانا في حياتنا، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا العين يا أم حيما".

وعلقت في منشور آخر: "أنا منساش دفا حضنك وطبطبتك على قلبي".

عصام صاصا الفنان عصام صاصا جهاد أحمد أغاني عصام صاصا أعمال عصام صاصا

