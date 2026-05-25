رباب عبد العاطي تكشف تفاصيل مشاركة الفنانين المصريين في مهرجان كان

كشفت رباب عبد العاطي كواليس مشاركتها في فعاليات الدورة الحالية لمهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن الوفد الفني المصري.

و قالت رباب عبدالعاطي لصدي البلد: "بدأنا رحلتنا بحفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه السفير المصري بفرنسا طارق دروج وحرمه على شرف الوفد المصري وكانت لحظة فخر حقيقي، ونحن نلتقي مع نجوم مصر ليلى علوي، هاني سلامة، ويارا السكري .. وشعرت أن حضورنا كمجموعة واحدة يحمل رسالة واضحة: مصر حاضرة بثقلها الفني والثقافي في أهم محفل سينمائي عالمي".

وأضافت: “من أكثر اللحظات تأثيرا حضورنا احتفالية Better World Fund، حيث حلت النجمة ليلى علوي ضيفة شرف وخطابها كان مليئا بالاعتزاز بتمثيل مصر، ورسالة سلام ومحبة وجهتها للعالم من قلب كان وهذا هو جوهر مشاركتنا أن ننقل صورة مصر الإنسانية والحضارية قبل أي شيء".

وتابعت: حرصنا على متابعة العروض الخاصة والندوات، وأبرزها منتدى "السينما والمرأة" وحديث ليلى علوي عن تجربتها مع المخرج العالمي يوسف شاهين، وتأكيدها أن أفلامه مثل "الأرض" و"المصير" لا تزال تحمل رسائل تنوير وحرية، أعاد للأذهان قوة السينما المصرية وقدرتها على مخاطبة العالم".

وامتد حضور الوفد إلى الحفل الخيري "من أجل الإنسانية" الذي نظمه صندوق Better World Fund على شرف مصر، بحضور نجمة هوليوود شارون ستون، وأحيته عازفة الأوبرا المصرية العالمية أميرة سليم في فندق Martinez Cannes أكبر فنادق كان إلى جانب حضور العرض الخاص لفيلم "Diamond" بمشاركة آندي جارسيا، داستن هوفمان، وبرندان فريزر.

واختتمت عبد العاطي حديثها قائلة: "مهرجان كان ليس مجرد سجادة حمراء وكاميرات، هو منصة عالمية تعرض الوجه الحضاري والثقافي للدول و وجودنا كمصريين في هذا الحدث برسالة فنية وإنسانية واضحة هو بحد ذاته انتصار للصورة الذهنية التي نريد أن نصدّرها عن مصر للعالم".