فن وثقافة

عرض «دخل الربيع يضحك» وندوة مع صُنّاعه.. السبت 6 يونيو بنقابة الصحفيين

محمد نبيل

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين عرض فيلم «دخل الربيع يضحك»، يوم السبت 6 يونيو 2026م، في تمام الساعة السادسة مساءً، في قاعة محمد حسنين هيكل، بالدور الرابع في مقر النقابة، ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم مع صُنّاعه، يديرها الناقد ورئيس قسم الفن بـ«اليوم السابع» علي الكشوطي، والدعوة عامة.
 

يأتي عرض الفيلم ضمن نشاط نادي السينما الصيفي الذي يشرف عليه الزميل الصحفي محمد علوش، بعد النجاح الذي حققه جماهيريًا ونقديًا. وقد عُرض الفيلم تجاريا بسينما زاوية في أكتوبر 2025م، كما تصدّر نسب المشاهدة عقب طرحه على إحدى المنصات الرقمية في مايو 2026م، إلى جانب مشاركاته المميزة في المهرجانات السينمائية المحلية والدولية.
 

وتدور أحداث «دخل الربيع يضحك» خلال فصل الربيع بطبيعته المتقلبة، عبر أربع حكايات إنسانية تتراوح بين الأسرار، والغضب، والأحزان، والدموع المخفية خلف بهجة ضحكات ظاهرية، قبل أن تكشف عواصف الغضب الخماسينية زيف المشهد كله، لينتهي العمل بنهاية غير متوقعة مع دخول مفاجئ للخريف.

الفيلم من بطولة سالي عبده، مختار يونس، رحاب عنان، ريم العقاد، كارول عقاد، منى النموري، شادي حكيم، ريم صفوت، عنايات فريد، وسام صلاح، وروكا ياسر، وهو من تأليف وإخراج نهى عادل، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف، ومنتج مشارك لورا نيكولوف، ومنتج منفذ مشارك ساندرو كنعان وسمر الهنداوي.
 

وحقق الفيلم حضورًا لافتًا في عدة مهرجانات دولية وعربية، أهمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 2024م، بدورته الـ45، حيث حصد أربع جوائز رئيسية، هي: جائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي»، وجائزة التميز في الإخراج السينمائي (جائزة هنري بركات) من المسابقة الدولية للمخرجة نهى عادل، وجائزة أفضل مخرجة (جائزة صلاح أبو سيف) من مسابقة آفاق السينما العربية للمخرجة نهى عادل، وجائزة خاصة في التمثيل للفنانة رحاب عنان.
 

كما واصل الفيلم نجاحه بحصد 8 جوائز رئيسية في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في دورته الـ74، من بينها: أفضل فيلم للمنتجة كوثر يونس والمنتج أحمد يوسف، وأفضل إخراج، وأفضل سيناريو لنهى عادل، وأفضل ممثلة دور أول لرحاب عنان، وأفضل ممثل دور ثانٍ لمختار يونس، وأفضل ممثلة دور ثانٍ لكارول عقاد، وأفضل مونتاج لسارة عبد الله، وأفضل ديكور لسلمى تيمور، إلى جانب شهادتي تقدير لأحمد أبو السعد عن تصميم ومكساج الصوت، وعلي رزيق مدير التصوير.
 

وفاز الفيلم بجائزة أفضل حوار، وجائزة «سامي السلاموني» للتجديد والابتكار، وشهادة تقدير في التمثيل للفنانة ريم العقاد، من مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52.

