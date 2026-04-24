كوكا يتصدر المشهد لتعويض بلعمري في الأهلي

أصبح أحمد نبيل كوكا المرشح الأبرز لشغل مركز الجبهة اليسرى داخل صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل الغياب المؤثر للمدافع يوسف بلعمري بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويأتي هذا التوجه من جانب الجهاز الفني بقيادة ييس توروب، الذي يسعى لإيجاد حلول سريعة وفعالة لتعويض هذا الغياب.

بحسب ما أعلنه الإعلامي جمال الغندور عبر برنامجه “ستاد المحور”، فإن كوكا يحظى بثقة كبيرة من المدير الفني، الذي يرى فيه لاعبًا قادرًا على أداء الدور المطلوب بكفاءة. هذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة لما قدمه اللاعب من مستويات مميزة خلال مشاركاته السابقة، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

يعاني الأهلي من ضغط المباريات في الفترة الحالية، ما يزيد من أهمية وجود بدائل جاهزة وقادرة على تنفيذ أفكار الجهاز الفني. ويبدو أن الدفع بكوكا في الجبهة اليسرى يمثل خيارًا تكتيكيًا مناسبًا، خاصة مع قدرته على التكيف مع أكثر من مركز داخل الملعب، وهو ما يمنح الفريق مرونة أكبر في الأداء.

يدخل الأهلي مرحلة مهمة من الموسم، تتطلب جاهزية جميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو البدلاء. ومع إصابة بلعمري، تبرز الفرصة أمام كوكا لإثبات نفسه بشكل أكبر، وترسيخ مكانه ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

في النهاية، يبقى القرار النهائي بيد الجهاز الفني، لكن المؤشرات الحالية تؤكد أن كوكا بات الخيار الأول لتعويض هذا الغياب، في انتظار ما ستسفر عنه المباريات المقبلة.